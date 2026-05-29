El juez Calama reclama más información a Suiza sobre el banco sospechoso de participar en el blanqueo de Plus Ultra

Un día antes de enviar a los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) al despacho del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ya sabía que las autoridades suizas tienen sobre la mesa las últimas solicitudes de auxilio judicial internacional que él había reclamado a través del Ministerio de Justicia.

La solicitud de información afecta a un banco radicado en Zúrich en el que la investigación centra sus sospechas por haber presuntamente participado en las operaciones de blanqueo del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez concedió a la aerolínea Plus Ultra. Así se acredita en un oficio remitido al juez por la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del ministerio dirigido por Félix Bolaños al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

En dicha misiva, la jefa de área en materia judicial civil da cuenta al juzgado central de Instrucción del acuse de recibo de su reclamación "relativa a Plus Ultra, Mbaer Merchant Bank, Simon Verhoeven (uno de los investigados por el blanqueo) y Otros" y le comunica "que la misma ha sido remitida a las autoridades de Suiza para su cumplimiento".

La colaboración de Suiza es vital para que el magistrado pueda elaborar un dibujo completo de la trama de presunto tráfico de influencias y blanqueo de capitales en cuyo vértice sitúa al expresidente Zapatero, puesto que fue una petición de información de las autoridades suizas y francesas las que permitieron a la Fiscalía Anticorrupción ahondar en los manejos del grupo de empresarios venezolanos y españoles involucrados en esta operativa.

Se investigaba, concretamente, una malversación de fondos públicos de los Programas venezolanos de distribución de alimentos subvencionados CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) así como con la venta de oro del Banco Venezolano a través de la sociedad de Emiratos Árabes Noor Capital S.L. utilizando sociedades interpuestas.

Billetes Julio Martínez Sola / Redacción

Sospechas de EEUU

Mbaer Merchant Bank, una pequeña entidad situada en el cantón de Zúrich, no es desconocido para las agencias antifraude, pues ya se encuentra bajo el foco de la Agencia de Control de Delitos Financieros del Gobierno de Estados Unidos (FinCEN), según publicó en su día El País. Además de haber podido compartir con los directivos de Plus Ultra los beneficios de los CLAP venezolanos el Departamento del Tesoro de EEUU le señala como posible vía utilizada por otras redes de blanqueo vinculadas a Irán y Rusia en relación con el petróleo del país caribeño.

Por lo que respecta al holandés Simon Verhoeven, dueño de una propiedad en Palma de Mallorca, la fiscal Elena Lorente señala en uno de sus escritos su vinculación con las sociedades Bluecap Consulting Group S.L, la ginebrina Bluecap Invenstment S.A. y la británica Bluecap Corporation LTD, presuntamente vinculadas con esta red de blanqueo.

Mensaje de Julio Martínez Sola sobre la autorización de Delcy Rodríguez / EL PERIÓDICO

Préstamos a Plus Ultra

En una comisión rogatoria anterior, remitida por Suiza en julio de 2024, se menciona que en la declaración prestada por Verhoevenen en la Fiscalía de Ginebra manifestó que sus tres sociedades: --Allpa Wira Trading UK., Wailea Investment LTD. y Valerian Corporation-- habrían realizado unos contratos de préstamo con la sociedad española Plus Ultra que aportó al fiscal suizo, "si bien no nos fueron remitidos junto con la inicial petición de Comisión Rogatoria", agrega. Por esta razón el juez Calama realiza una nueva petición a las autoridades suizas.

En la misma declaración, Verhoeven manifestó que dichos préstamos "fueron íntegramente reembolsados por Plus Ultra”, presidida por Julio Martínez Sola, sin aportar más datos sobre cuándo y cómo se llevaron a cabo tales devoluciones, lo que constituye otros datos relevantes para la investigación en España.

Lo que sí figura ya en las actuaciones es una factura emitida en febrero de 2021 por Allpa Wira por una venta de oro a la sociedad de Dubái Al Joud Precious Metal And Stones Trading LLC por importe de 122.417.000 millones de dirhams, equivalentes a unos 30 millones de euros. Según la información facilitada por las autoridades suizas la actividad de la cuenta de Allpa Wira Trading AG se caracteriza por actividades financieras relacionadas con el comercio de materias primas y, conforme al resultado de las investigaciones practicadas es la matriz de la británica Allpa Wira Trading Uk LTD, que aparece como la sociedad prestamista de Plus Ultra.

Relojes de lujo

También decía la fiscal en su día que para las actividades de blanqueo se habría podido utilizar la venta de relojes de lujo por importes superiores a los 240.000 euros por la sociedad Waileja Art& Collectabholandés, que también administra en holandes radicado en España. Las ventas se habrían realizado a una sociedad española, Exclusividades Vagu S.L., que la fiscal sospecha que es filial de otra venezolana con el mismo nombre.

La fiscal realizaba todas estas consideraciones en el escrito en el escrito en el que reclamaba la apertura de diligencias en la Audiencia Nacional "al considerar la existencia de presuntas actividades de blanqueo cometido en España, en relación con una actividad criminal precedente relacionada con delitos de malversación y/o cohecho cometidos en Venezuela, así como, en su caso, con el uso de las ayudas públicas españolas recibidas para blanquear a su vez cantidades de ilícito origen".

La Oficina de Denuncias de Blanqueo de Capitales de Suiza había remitido ya en octubre de 2021 un informe al Ministerio Público helvético en el que alertaba de que varios de los denunciados en el caso Plus Ultra habían recibido al menos 2,7 millones de euros en las cuentas bancarias que habrían utilizado para blanquear fondos de países sudamericanos, sobre todo de Venezuela. Así consta en un documento del Poder Judicial suizo, al que ha tenido acceso este periódico. En concreto, habrían recibido un millón de euros el 24 de enero de 2019, 994.356 euros el 14 de mayo de 2019 y 750.000 euros el 15 de abril de 2020.

Una vez se ha avanzado en la investigación en España, se identifican presuntos delitos de tráfico de influencias, falsedad en documento oficial, blanqueo de capitales y organización criminal, "sin perjuicio de otros que pudieran determinarse durante la instrucción" que ya alcanza a Rodríguez Zapatero por su vinculación con los responsables de esta red internacional de blanqueo.

Reloj aprehendido en la vivienda de un investigado del caso Zapatero en Palma de Mallorca / EL PERIÓDICO

Blanqueo desde 2020

Esta red, activa desde al menos 2020, habría ejercido influencia sobre funcionarios o autoridades a partir de "los contactos ostentados por José Luis Rodríguez Zapatero", según la fiscal del caso. El ejercicio de las influencias se realizaría, aún indiciariamente, "en favor de terceros y sus clientes son quienes abonarían a la red determinadas cantidades por los servicios prestados"

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Sobre el expresidente Zapatero, y es una postura que ha acogido por el momento el juez del caso, la fiscal alude que lidera presuntamente una red "bajo una apariencia formal de organización o de plataforma de representación que, en realidad, estaría siendo empleada como un instrumento de intermediación e influencia". Además, dispondría de una red de contactos institucionales y empresariales "que serían empleados por la red organizada de la que este se desvincularía interesadamente".