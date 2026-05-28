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La UCO entra en la sede del PSOE en Ferraz, en directo | Última hora de la comparecencia de Sánchez y la entrada en la sede de la Guardia Civil
Zapatero, imputado por tráfico de influencias y otros dos delitos en el rescate de la aerolínea Plus Ultra
Análisis Relevante, Whathefav, Gertru...: Quién es quién en la presunta trama de Zapatero
¿Quién es José Luis Calama, el juez que ha imputado a Rodríguez Zapatero?
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama dio un fuerte impulso a la investigación del caso Plus Ultra y decidió imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias y otros delitos. Lo ha citado a declarar como investigado los próximos 17 y 18 de junio.
A continuación un hilo informativo con la última hora de la imputación al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Comuns cree que el Gobierno no debe resistir para aguantar, sino "para hacer política"
La portavoz de los Comuns y diputada en el Congreso, Aina Vidal, ha afirmado este jueves que el Gobierno no debe resistir para aguantar, sino "para hacer política", y ha reiterado que la línea roja de Sumar respecto a su apoyo al PSOE es si se demuestra una presunta financiación ilegal del partido. Lo ha dicho en una entrevista en 'La2Cat' y Ràdio 4 al preguntársele por la entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil este miércoles en la sede del PSOE por el 'caso Leire Díez', en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional (AN) que indaga si hubo pagos desde el PSOE a una presunta trama que buscaba información sensible contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad.
Sordo: "En momentos de incertidumbre global, lo deseable es que las legislaturas duren cuatro años"
El secretario general de CCOO afronta el tramo final de una gira de movilización en España con los salarios y la vivienda en el centro del debate, y aventura un aumento de la conflictividad social.
El juicio al hermano de Pedro Sánchez se inicia este jueves
El juicio al hermano de Pedro Sánchez y otros diez investigados, entre ellos el exsecretario general del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, arranca este jueves, 28 de mayo, en la Audiencia Provincial de Badajoz, con las cuestiones previas.
Ángeles Vázquez
La trama del PSOE preparó 300.000 euros para intentar extorsionar al fiscal de Anticorrupción que les investigaba
El fiscal José Grinda denunció ante su jefe Alejandro Luzón un intento de extorsión por parte de la trama de Leire Díez y Javier Pérez Dolset para que archivara varias causas de corrupción
Iván Gil
Sánchez se centra en negar financiación irregular y el PSOE apela a resistir: “No nos van a doblegar”
La acumulación de frentes judiciales obliga a Sánchez apretar filas entre los suyos y justificar su continuidad.
Mariano Alonso Freire
Feijóo mantiene su agenda en los territorios del PP para combinar una imagen presidenciable con la denuncia de la corrupción
El Partido Popular aprovecha la coyuntura política para criticar la corrupción y pedir elecciones anticipadas, aunque con una estrategia más contenida.
Luis Ángel Sanz
El PSOE ve una 'mano negra' tras la acumulación de casos judiciales en su contra: "Todo está perfectamente diseñado"
Dirigentes socialistas atribuyen toda la responsabilidad del caso de Leire Díez a Santos Cerdán.
Sumar ve al PSOE "en shock" y alerta de una parálisis de legislatura: "No hay nadie al otro lado"
El socio minoritario no se plantea pedir una reunión al PSOE, como hizo con el caso Cerdán o el caso SEPI: "No vamos a azuzar".
Ángeles Vázquez
"Operación PSOE": 4.000 euros al mes a Leire Díez para sabotear a "la UCO patriótica" y los casos de Begoña Gómez y del hermano de Sánchez
El juez desvela que Santos Cerdán falseó una nota de encargo de 27.225 euros suscrita por el PSOE a un abogado, que después habría transferido esos fondos a la "fontanera" del PSOE desde otra sociedad.
VOX quiere que se cite a Pedro Sánchez
La formación solicita que se cite como investigados a Pedro Sánchez y personas relevantes en la estructura orgánica del PSOE, a los responsables de la gerencia del PSOE, al exgerente Mariano Moreno y a otros cargos vinculados al partido.
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