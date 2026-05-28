El Congreso activa una comisión para estudiar la prohibición del burka y el niqab

En el Congreso no son capaces de ponerse de acuerdo sobre si debe prohibir el uso del burka y el niqab. Lo debatieron una vez -a propuesta de Vox-, otra segunda -impulsada por Junts- y antes de que llegue una tercera -la del PP- y viendo que no sería la de la vencida, se ha pactado crear una subcomisión cuyo objetivo será "analizar la eventual adopción de medidas legislativas relativas al uso de prendas que cubran totalmente el rostro". La iniciativa, impulsada por el PNV, la han apoyado PP, PSOE, Vox y Junts. En la abstención se ha situado ERC y EH Bildu, mientras que Sumar se ha opuesto.

Tras la votación, los grupos han ofrecido una pequeña muestra del debate que se producirá en esta subcomisión. El PP y Vox han arremetido contra las formaciones de izquierdas por erigirse como "feministas" mientras se niegan a prohibir estas prendas. "Decidieron ponerse de perfil ante una realidad evidente, hay prendas concebidas para borrar a la mujer del espacio público", les ha afeado la diputada popular Patricia Rodríguez Calleja. "No es integración tolerar que una prenda que es símbolo de sumisión de la mujer y un riesgo para la seguridad pública se normalice", ha dicho la parlamentaria ultra Blanca Armario.

En frente, la diputada del PSOE Ada Santana ha defendido que se trata de un debate más complejo, ya que el velo es "una imposición religiosa exclusiva que se aplica a las mujeres" y, por tanto, están en su contra, pero que a la par hay que defender a las mujeres como "sujetos libres que puedan decidir sobre su propia vida". Así, se han mostrado abierto al debate. No comparten esta idea desde Sumar. La parlamentaria Viviane Ogou ha denunciado que abrir este debate es comprar la estrategia de la extrema derecha y que de lo que se debería hablar es de cómo lograr la "emancipación" de las mujeres musulmanas e inmigrantes.

Los antecedentes

Desde mediados de febrero, la prohibición del burka ha sido un debate recurrente en la Cámara Baja. Fue Vox quien encendió la mecha, defendiendo una proposición de ley que planteaba la prohibición estas prendas en espacios públicos o espacios privados con proyección a uso público por considerarlo contrarios al "orden público". Además, incluía penas de prisión para quienes impusieran su uso e incluía en la Ley de Extranjería nuevas infracciones grave y la obligación de expulsar a los migrantes que cometan este tipo de infracciones.

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El texto, solo respaldado por el PP, fuera rechazo, aunque esta misma semana Vox lo presentó en el Senado, donde se valió de la mayoría absoluta de los populares para que sea admitido a trámite. No obstante, no tiene visos de salir adelante. Junts, el tercer partido más favorable a la prohibición se opuso y presentó su propia norma que prohibía "la utilización en el espacio público de prendas o elementos que cubran total o sustancialmente el rostro e impidan o dificulten de forma relevante la identificación de la persona". La proposición incluía una serie de excepciones y un artículo final en el que se reclamaban nuevas competencias para Catalunya. Este y no otro fue el motivo de su rechazo.