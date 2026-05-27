Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Casetas ganadorasAgenda del miércolesGuía de la FeriaMaltrato en la FeriaAltercado hamburgueseríaTardeo en la FeriaIncendio en la FeriaAire acondicionado colegiosRecepcionesToldosVicario general¿Hermano robado al nacer?Conexión cordobesa ZPInformador tributarioRegla de gasto
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

La UCO acude a la sede del PSOE en Ferraz, en directo | Última hora del caso SEPI, Leire Díez y la imputación de Zapatero

Zapatero, imputado por tráfico de influencias y otros dos delitos en el rescate de la aerolínea Plus Ultra

Análisis Relevante, Whathefav, Gertru...: Quién es quién en la presunta trama de Zapatero

¿Quién es José Luis Calama, el juez que ha imputado a Rodríguez Zapatero?

La UCO acude a la sede del PSOE por orden del juez Pedraz por el caso SEPI

La UCO acude a la sede del PSOE por orden del juez Pedraz por el caso SEPI

Sara Fernández García / PI STUDIO | FOTO: José Luis Roca

Cristina Gallardo

Iván Gil

Mariano Alonso Freire

Tono Calleja Flórez

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama dio un fuerte impulso a la investigación del caso Plus Ultra y decidió imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias y otros delitos. Lo ha citado a declarar como investigado los próximos 17 y 18 de junio.

A continuación un hilo informativo con la última hora de la imputación al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents