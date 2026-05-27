Sara Fernández García / PI STUDIO | FOTO: José Luis Roca

La UCO acude a la sede del PSOE por orden del juez Pedraz por el caso SEPI

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentran desde primera hora de este miércoles en la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz para entregar un requerimiento de información en relación con el caso SEPI en el que se investigan presuntas irregularidades en adjudicaciones de la empresa pública, han confirmado a EL PERIÓDICO fuentes próximas a la investigación.