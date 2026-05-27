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Pedro Sánchez: "He leído el auto y el sumario, y me reafirmo hoy aquí: toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero"

Pedro Sánchez: "He leído el auto y el sumario, y me reafirmo hoy aquí: toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero"

Sara Fernández

Pedro Sánchez: "He leído el auto y el sumario, y me reafirmo hoy aquí: toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero"

Sara Fernández

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MADRID
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El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama dio un fuerte impulso a la investigación del caso Plus Ultra y decidió imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias y otros delitos. Lo ha citado a declarar como investigado los próximos 17 y 18 de junio.

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