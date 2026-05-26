Vox anuncia un pacto con el Gobierno valenciano para los presupuestos donde se incluye la "prioridad nacional"

Fumata blanca para los Presupuestos de la Generalitat Valenciana de 2026. Vox ha anunciado este martes, tras la junta de síndics de las Corts, que ha alcanzado un pacto con el PP y, por tanto, con el Consell para aprobar las cuentas del actual ejercicio antes de que termine el verano, un acuerdo que según ha explicado el portavoz de los voxistas en la cámara autonómica, José María Llanos, incluye la "prioridad nacional", el mismo concepto que los voxistas forzaron incluir en las negociaciones de Aragón y Extremadura.

Llanos ha desvelado que el Consell presentará este mismo viernes los presupuestos y que se remitirán a la cámara autonómica donde su tramitación se alargará hasta la semana del 21 al 24 de julio, cuando se celebrará el pleno definitivo para su aprobación. A este punto, ha indicado, se ha llegado después de acordar el impulso de varias medidas y, posteriormente, se deberá negociar "capítulo a capítulo, línea a línea", pero con unas medidas ya pactadas.

Estas, ha explicado el portavoz de los voxistas, están centradas en tres puntos: una reducción fiscal "importante", "abordar de forma firme y eficaz el problema de la vivienda" y la inclusión de la "prioridad nacional". "Es una pieza clave", ha asegurado Vox que ha concretado que es "exactamente lo mismo que se ha acordado en Extremadura y Aragón" y que esta se va a articular "en las ayudas sociales y en el acceso a la vivienda, tanto de compraventa como en alquiler".

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Asimismo, también ha explicado que otra de las exigencias que se plasmarán en las cuentas será el impulso de "nuevos recortes a las subvencioens a la patronal y a los sindicatos", un recorte que llega en plena presión de los representantes de los trabajadores del profesorado por la huelga indefinida convocada de la que Llanos ha desligado.