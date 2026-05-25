Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Feria de CórdobaProtocolos sumisión química FeriaDetenidos en la FeriaAgenda del lunesPluriempleoCórdoba CFGuía de la FeriaToros CórdobaComida Feria de CórdobaEl tiempoCacharritosFernando Vega, veterinarioPrecios de cultivosMaría AuxiliadoraToldosIncidentes en el ArenalRestaurante marroquí
instagramlinkedin

CASO ZAPATERO

El secretario general de Manos Limpias acudió en enero a la Embajada de EEUU en Madrid para denunciar a Zapatero por ayudar al régimen venezolano

El colectivo ya había presentado un escrito en agosto de 2025 en el que pedía la aplicación de la Ley Magnitsky contra el expresidente del Gobierno

Miguel Bernad, abogado de manos Limpias el pasado 9 de enero en Badajoz.

Miguel Bernad, abogado de manos Limpias el pasado 9 de enero en Badajoz. / Santi García

Tono Calleja Flórez

Ángeles Vázquez

Cristina Gallardo

MADRID

El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, acudió en enero acompañado del abogado Antonio Alberca a la Embajada de EEUU en Madrid para denunciar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por supuestamente haber recibido sumas de dinero a cambio de defender al régimen bolivariano: "El patrimonio obtenido seria ilícito e incurriría en el delito de blanqueo de capitales y en las conductas tipificadas en la ley Global Magnitsky, haciéndose acreedor de las sanciones ahí establecidas", dice el documento que ya había remitido en agosto de 2025 a la legación consular, y en el que se culpa a Zapatero de haber ayudado al Gobierno de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez a impedir "elecciones libres" en el país sudamericano.

"Mediante el presente escrito vengo a instar la aplicación al expresidente del Gobierno del Reino de España José Luis Rodríguez Zapatero de la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad en Derechos Humanos ( Global Magnitsky Human Rights Accountability Act.) aprobada el 18 de abril de 2016".dice el documento destinado al Departamento del Tesoro de Estados Unidos" a través de la legación consular en España, al que ha tenido acceso esta redacción.

La investigación del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama sobre el rescate en 2020 de la aerolínea Plus Ultra, que ha acabado implicando en una presunta organización criminal al expresidente, ha contado con la colaboración de EE.UU. a través de la Homeland Security Investigations, la principal agencia federal de investigación encargada de los delitos transfronterizos que amenazan la seguridad del país norteamericano.

Noticias relacionadas y más

Así consta en el auto dictado por el magistrado para justificar la entrada y registro en la oficina del expresidente, que cita expresamente la colaboración de esta agencia estadounidense a través de los mecanismos de contacto de los que dispone la Policía Nacional, encargada de las pesquisas. Los norteamericanos han puesto a disposición de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción los datos extraídos del móvil de Rodolfo Reyes Rojas, un exconsejero de Plus Ultra al que, tal y como informó este diario, la exfiscal general de Venezuela vinculó con negocios irregulares del Gobierno de Nicolás Maduro.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. La Feria de Córdoba recupera el pulso más tradicional de El Arenal en un domingo familiar
  2. La Policía interviene en sendos accidentes en la Barca Vikinga y en una caseta durante el primer sábado de la Feria de Córdoba
  3. Quién torea hoy, domingo 24 de mayo, en la plaza de Los Califas de Córdoba por la Feria de Nuestra Señora de la Salud: cartel, sorteo, horario y todos los detalles
  4. Los precios de los ‘cacharritos’ bajo lupa, ¿cuánto cuesta montarse en una atracción en la Feria de Córdoba?
  5. Córdoba se abanica, brinda y baila en el primer sábado de Feria
  6. Toros en Córdoba: Ortega y Aguado, un alivio artístico sin contundencia
  7. El restaurante de Córdoba donde puedes viajar a Chefchaouen sin salir de la ciudad: 'Te transportan directamente a Marruecos
  8. Los trajes de flamenca de las cordobesas en el domingo de Feria

Así se vive el brote de ébola desde República Democrática del Congo: "Es una epidemia que requiere la contribución de todos"

El Ayuntamiento de Córdoba amplía dos meses el plazo de las obras de accesibilidad en la avenida Carlos III

El Ayuntamiento de Córdoba amplía dos meses el plazo de las obras de accesibilidad en la avenida Carlos III

La Diputación de Córdoba llevará la calidad de sus productos a Salimat Abanca en Galicia

La Diputación de Córdoba llevará la calidad de sus productos a Salimat Abanca en Galicia

Rosario Ortega y Carmen Galán encabezan el listado de investigadoras de la UCO incluidas en el 'Ránking de investigadoras españolas y en España' del CSIC

Rosario Ortega y Carmen Galán encabezan el listado de investigadoras de la UCO incluidas en el 'Ránking de investigadoras españolas y en España' del CSIC

Selectividad en Córdoba: Estas son las sedes donde se realizará la PAU 2026

Selectividad en Córdoba: Estas son las sedes donde se realizará la PAU 2026

El IES Grupo Cántico de Córdoba y el CEIP San Francisco Solano de Montoro, premiados por el Consejo Audiovisual de Andalucía

El IES Grupo Cántico de Córdoba y el CEIP San Francisco Solano de Montoro, premiados por el Consejo Audiovisual de Andalucía

Calendario de la Selectividad 2026 en Andalucía: Estas son las fechas clave de la PAU

Calendario de la Selectividad 2026 en Andalucía: Estas son las fechas clave de la PAU
Tracking Pixel Contents