Gobierno y PSOE salen en tromba a defender a Begoña Gómez tras el último informe de la UCO: "No hay irregularidades, ni enriquecimiento ilícito"

El Gobierno y el PSOE consideran probado que "Begoña Gómez es inocente" y, para afirmarlo, se basan en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ha concluido que no hay movimientos sospechosos en las cuentas bancarias de la mujer del presidente del Gobierno. En el mismo informe, la UCO identifica la existencia de pagos realizados "desde la esfera personal" de Begoña Gómez a una persona vinculada a la fase final -pruebas funcionales y difusión- del 'software' creado en relación con la cátedra de Trasformación Social Competitiva que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid.

Varios ministros, como Óscar López o Ana Redondo, y dirigentes socialistas, como la secretaria de Organización, Rebeca Torró, o el portavoz en el Congreso, Patxi López, consideran que el informe exonera a la esposa de Pedro Sánchez. Desde el PP, sin embargo, afirman que la investigación "desmiente y acorrala" a Gómez. Según el portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, "la Guardia Civil ve indicios de apropiación indebida porque registró a su nombre el software pagado por la Complutense". "Además", añade, "acredita que esa herramienta se creó mediante contrataciones amañadas".

En un mensaje lanzado en las redes sociales, el PSOE resalta que "no hay irregularidades en la gestión de la cátedra" de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). También destaca que "no hay enriquecimiento ilícito", ni "movimientos sospechosos en sus cuentas". "Lo que hay", denuncia el Partido Socialista, "es una persona honorable a la que quieren destruir su vida y atacar al Gobierno".

El juez de instrucción Juan Carlos Peinado lleva dos años investigando a la mujer del presidente del Gobierno, a la que imputa cuatro delitos de corrupción. En abril decidió abrir juicio oral con jurado popular. Su defensa ha pedido a la Audiencia de Madrid que revierta esta decisión. La acusación popular, que ejerce la asociación ultraderechista Hazte Oír, pide para Gómez 24 años de cárcel y la Fiscalía, el archivo de la causa.

"Dos años de persecución"

Para concluir su mensaje, el PSOE arremete contra la instrucción del juez Peinado y el seguimiento del caso por parte de determinados medios de comunicación. En su opinión, se han producido "dos años de persecución y acoso que deben terminar cuanto antes". "La verdad se abrirá paso", concluyen.

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, por su parte, afirma contundente en otro mensaje que "Begoña Gómez es inocente". Y parafrasea lo que le dijo Pedro Sánchez al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, la semana pasada en la sesión de control del Congreso: "Al Gobierno se llega con votos, no con atajos", dando a entender que tras la instrucción hay una operación política liderada por la derecha para derribar al Ejecutivo. "La verdad se abrirá paso", termina Torró, igual que el PSOE en su mensaje.

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El ministro para la Transformación Digital y secretario general de los socialistas de Madrid, Óscar López, también ha insistido en la mis tesis en sus redes sociales tras conocer el informe: "Tras dos años de persecución y acoso contra una persona honesta, la realidad sigue siendo la misma: no hay caso".