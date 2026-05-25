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Felipe González pide agotar la legislatura ya y convocar elecciones este año

Felipe González pide agotar la legislatura ya y convocar elecciones este año

Sara Fernández

Felipe González pide agotar la legislatura ya y convocar elecciones este año

Sara Fernández

PI STUDIO

MADRID
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El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha reclamado este lunes el adelanto de las elecciones generales a Pedro Sánchez. “Debería haber elecciones este año”, ha señalado con firmeza el exdirigente socialista preguntado sobre el tablero político nacional actual y en especial tras la imputación del también expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, un procedimiento que ha alejado de cualquier sospecha de ‘lawfare’. Más información

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