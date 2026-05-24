La UDEF desvela que el matrimonio Zapatero-Espinosa canceló una hipoteca en 11 meses con una transferencia de 498.000 euros

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía detalla en uno de los informes aportado al caso Zapatero dónde fue el dinero manejado por la presunta trama de corrupción. Entre sus conclusiones figura que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y su esposa, Sonsoles Espinosa, compraron un inmueble en Madrid el 26 de enero de 2024 por 580.000 euros con un préstamo bancario por valor de 500.000 euros que cancelaron en 11 meses a través de una transferencia de 498.000 euros.

El informe, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, señala que el préstamo hipotecario para poder adquirir el inmueble fue concedido por el Banco Santander y que se canceló anticipadamente el 16 de enero de 2025, mediante una transferencia en la que figuraba como ordenante Sonsoles Espinosa.

Según la información de inteligencia financiera estudiada por los investigadores, el dinero del entramado investigado llegaba a una cuenta en el Santander de la que era titular el matrimonio a través de transferencias de terceros. "Los fondos no permanecían en esta cuenta, sino que eran derivados a otras cuentas también tituladas" por el matrimonio, dos en la misma entidad y una tercera en Caixabank.

El informe explica que en un primer momento ha dado "cuenta del flujo de fondos canalizados hacia la estructura societaria controlada por Julio Martínez Martínez, con origen en Plus Ultra Líneas Aéreas, ya fuera de manera directa, a través de Caleton Consultores o Summer Wind, o con origen en terceras sociedades como Inteligencia Prospectiva, Softgestor o Grupo Aldesa. Una vez hecho eso, se analiza el destino final de esos fondos.

Principal beneficiario

La oficina de la Agencia Tributaria encargada de investigar el fraude, la ONIF, "refiere como principal mercantil pagadora del entorno societario controlado por el amigo de Zapatero en el periodo 2020-2025 a Análisis Relevante, que "realiza pagos por importe de 707.467 euros". Los investigadores identifican el mayor volumen de pagos con el propio expresidente socialista (418.000 euros), la empresa de sus hijas (242.423,50 euros), Viajes Zafiro (197.417,75 euros) y Compañía inversora de Superficies (187.550 euros), integrada en el entorno societario de Julio Martínez Martínez.

Desde las cuentas de Análisis Relevante, Rodríguez Zapatero y Whathefav recibieron pagos por 458.980 y 239.755 euros, respectivamente. Además, desde las sociedades también controladas por Martínez Martínez, la empresa de las hijas también habría recibido 20.993 euros (Agropecuaria Lucena) y 18.150 euros (Pickashop).

No obstante, los investigadores elevan a casi el medio millón (490.780 euros) lo recibido por Rodríguez Zapatero, ya que a los 445.200 euros recibidos en la cuenta del expresidente y su esposa desde Análisis Relevante, entre marzo de 2021 y junio de 2025, les suman otras tres transferencias por importe total de 29.680 euros en 2020. También han detectado que en la información de inteligencia financiera no se contempla una transferencia por importe de 15.900 euros realizada el 28 de marzo de 2023, que deben investigar con más detalle.

Julio Martínez, en el Senado el pasado mes de marzo / El Periódico

Conferencias y mediación

Los investigadores consideran que "el resto de transferencias recibidas" en la cuenta de Rodríguez Zapatero "procederían del pago de facturas por la prestación de servicios profesionales derivados de la actividad actual del expresidente, centrada en la participación en conferencias internacionales, labores de mediación, asesoramiento estratégico, así como actividades de análisis, reflexión y docencia en el ámbito geopolítico, institucional y académico".

Entre las que el informe destacan figura el abono de 55 transferencias por importe total de 851.180 euros, remitidas por la mercantil Kreab Iberia; 37 por un importe total de 649.552 de Thinking Heads Group; otras 37 por 352.980, remitidas por The Global Analysis & Trens in Emergin Regios; tres transferencias por 200.000 euros de Focus Social Research; 27 por 159.034 de Chinaling Asia hnoldings Limited; tres transferencias por 104.410, de Mimo Advisors; siete por un total de 105.000 de Kreab Worldwide; una de 53.000, remitidas por Bright Digital Solutions; otra de 49.758 euros de Yueweee International Trade Limited; una más de 47.120 de Zayed Award for Human Fraternity, y dos por 31.766,04 de Thinking Heads Americas LLC.

Sin ingresos y 2,66 millones

"Según la información disponible, la sociedad Inteligencia Prospectiva, sociedad sin prácticamente ingresos al margen de las aportaciones de sus socios y con un volumen de movimientos en cuentas de 2,66 millones de euros entre 2020 y 2025, remite, en dicho periodo, 368.258,72 euros a Análisis Relevante (bajo control formal del amigo del expresidente del Gobierno Julio Martínez Martínez), 561.440 euros a Whathefav (de las hijas de Rodríguez Zapatero) y 266.200 euros a Gate Center (en total, casi 1,2 millones de euros)", destaca el informe.

Análisis Relevante, que se nutre además de Plus Ultra, Softgestor y Grupo Aldesa, remite fondos por importe de 490.780 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y de 239.755 euros a la empresa de Alba y Laura Rodríguez Espinosa. Gate Center, organización vinculada al expresidente del Gobierno y Daniel Romero-Abreu Kaup, remite 352.980 euros al primero y 171.727 euros a Whatefav. Finalmente, el grupo Thinking Heads, de Daniel Romero-Abreu y formado por Thinking Heads Group y Thinking Heads Americas, habría abonado a Rodríguez Zapatero un total de 681.318 euros y 12.297 euros a la empresa de sus hijas.

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Los agentes también han analizado las cuentas de las hijas del expresidente, que habrían recibido importantes transferencias con origen en la cuenta de su empresa. La de Laura "habría recibido 247.191 euros entre abril de 2021 y diciembre de 2025", miantras que la de su hermana recibiría 199.904 euros entre abril de 2023 y diciembre de 2025. En las dos figura como autorizado su padre, el expresidente del Gobierno.