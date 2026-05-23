La UDEF constata el liderazgo de Zapatero en la red de influencia en la "validación de potenciales clientes" y que imparte instrucciones

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía constata el liderazgo de la red de influencia investigada por parte del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, aunque no sea visible en la estructura formal, "a partir de diferentes indicios, como son la selección o validación por su parte de los potenciales clientes de la red de influencia, la impartición de instrucciones para la creación de sociedades fuera de España, en territorios off shore, o la adopción de estrategias para tratar de desvincularse de la propia red que lidera".

En un informe policial de 186 páginas, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, los investigadores desgranan los indicios recabados en las pesquisas y en los que el juez José Luis Calama se ha basado para citar como imputado al expresidente socialista el próximo 2 de junio. Los investigadores señalan que Zapatero "emplearía sus contactos para obtener beneficios para sus clientes".

"En un segundo nivel jerárquico dentro de la red de influencias se encontrarían Manuel Aarón Fajardo García y Julio Martínez Martínez, los cuales actuarían como personas de confianza del expresidente y ejercerían como interlocutores directos con los clientes de la red".

Imagen de Roberto Roselli / EL PERIÓDICO

"Las dinámicas de la operativa diaria de la red serían llevadas a cabo por un tercer nivel jerárquico, conformado por la secretaria de la oficina de Zapatero, María Gertrudis Alcázar Giménez, y por el gestor del entorno societario controlado por Julio Martínez Martínez, Cristóbal Cano Quiles, los cuales no serían ajenos a un conocimiento general de la operativa de la red organizada en torno al ejercicio de influencia", explican los investigadores.

El informe incluye la conversación que el 17 de mayo de 2020 se produce entre Roberto Roselli, director financiero de Plus Ultra, y Julio Martínez, en la que el primero informa al segundo de los "problemas económicos que presenta la aerolínea y comienza a hablar sobre la reestructuración de los contratos que tiene con los arrendadores financieros, que añadidos a otros problemas, han ocasionado que las necesidades de caja se cubran a corto plazo y que 'precisan de financiación por un importe de 15 millones de euros'. Según indica, lo han solicitado a entidades financieras y no han obtenido respuesta".

Gestiones al más alto nivel

A lo largo del informe se describe la presunta intemediación de la trama en favor de la aerolínea, que "solicitó a diversas entidades financieras préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), sin que dichas operaciones llegaran a formalizarse al haber sido rechazadas por las citadas entidades financieras". Los agentes deducen de ello que "respecto de los préstamos avalados por el ICO, la red de influencia también realizó actuaciones al más alto nivel, dirigidas a intervenir en su tramitación", según consideran que se desprende de un documento hallado en el equipo informático de Roselli.

Se trata de una "carta dirigida a Juan Manuel Cendoya, vicepresidente del Banco de Santander, en la que se indica que por instrucciones de José Luis Rodríguez Zapatero se ponen en contacto solicitando su ayuda para la obtención de un crédito ICO para Plus Ultra Líneas Aéreas. En las propiedades del documento consta como fecha de creación del archivo el día 25/05/2020". Tras ir dando cuenta a Martínez del avance de las conversaciones, los agentes destacan el mensaje que Julio Martínez Sola le reenvía a Roselli del que se desprende que lo hecho por Julio Martínez Martínez parece no tener repercusión hasta la fecha: "Es probable que aun no haya funcionado la cadena de comunicación. Hablo con ellos". Roberto ROSELLI le responde: "Vale si eso note en la reunión que no les ha llegado el mensaje”.

No obstante, la vía del Santander "se descarta para adoptar una nueva vía en relación a la creación del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI, el 03/07/2020", afirma el informe.

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"Según la boutique ejerce sus influencias, los pagos han de articularse formalmente bajo la apariencia formal de contratos de asesoría". La instrumentalización de estos cobros se visibiliza en una conversación que se produce entre Julio Martínez Martínez y el director financiero de Plus Ultra, que en un momento determinado "erróneamente cree que la red de influencia le está proporcionando un contacto de la SEPI ¿“De la sepi?”), cuando en realidad se le está derivando a un tercero, Cristóbal Cano, al objeto de emitir facturación destinada a justificar determinados pagos (“De mi empresa, para facturas La sepi, próxima semana”)", le precisa el amigo del expresidente del Gobierno.