Un informe de la UDEF sobre Zapatero revela que "Julito" pagó 10.000 euros al director del fondo de rescate de Plus Ultra: "10k done"

El informe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) sobre José Luis Rodríguez Zapatero desvela un supuesto pago de 10.000 euros por parte de "Julito" Martínez Martínez, el "lugarteniente" del expresidente del Gobierno, al entonces director del fondo de rescate: "10k done", dice de forma literal el mensaje. Para la policía esto "pone de manifiesto la confirmación de un pago por importe de 10.000 euros".

"En fecha 17 de agosto de 2021, obtenido de la conversación que se produce entre Julio Martínez Martínez y Rodolfo Reyes, se observa un mensaje de texto", dice el informe, que explica que en la comunicación se incluye un mensaje a la noticia: “La SEPI pone a su director de negocios Julián Mateos al frente del fondo de rescate tras la polémica con Plus Ultra”.

Julián Mateos

Los agentes relatan, después, que en la información incluida en el mensaje "se alude al reciente nombramiento de Julián Mateos como director del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Tras el reenvío de la noticia, a los pocos minutos, Rodolfo Reyes le pregunta a Julio Martínez Martínez, si lo conoce y en el siguiente mensaje Rodolfo Reyes dice: “10k done”.

El 15 de noviembre de 2021, prosigue el documento policial, el ahora presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola dice en un mensaje grupal que le acababa de llamar “José Ángel Partearroyo de la SEPI muy contento”, y que le ha dicho que el secretario le ha indicado '“que ya tienen las alegaciones en el juzgado, de todas las partes, y el Ministerio Fiscal pide el total sobreseimiento de la causa”.

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En la conversación, Martínez Sola continúa explicando que Partearroyo le encomendó, de forma literal: “Que saquemos inmediatamente una nota de prensa sobre este tema”.