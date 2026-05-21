Sánchez anuncia el “mayor despliegue del Estado” antiincendios para este verano y pide a las comunidades “no recortar en prevención”

La campaña contra los incendios forestales de este verano contará con el “mayor despliegue del Estado” después de que el pasado año el fuego arrasase con un total de 350.000 hectáreas. Se contará con una flota de 15 aviones anfibios, con el nuevo kit apagafuegos para aeronaves A400M de Airbus y con cuatro nuevos helicópteros Chinook y dos Cougar que se suman a los medios ya operativos, así como nuevos drones de alta capacidad, vehículos todoterreno, cámaras térmicas y sistemas avanzados de vigilancia y seguimiento, según ha enumerado Pedro Sánchez. Un anuncio que ha realizado durante su visita este jueves a la sede del cuartel general de la Unión Militar de Emergencias (UME) en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, acompañado de la vicepresidenta tercera de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Más allá del aumento de medios materiales para hacer frente a los incendios forestales que cada año azotan con mayor intensidad y llegan antes, como se vio el pasado año, el jefe del Ejecutivo ha puesto el foco en la coordinación entre administraciones. A las comunidades autónomas les ha demandado “no recortar en prevención”, además de hacer caso a la ciencia y no negar el cambio climático con lo que “no se evitan” los incendios.

Los graves incendios del pasado verano generaron un fuerte debate sobre las competencias y el despliegue del Gobierno. “Todas las administraciones tienen que actuar en consecuencia”, reclamó para asegurar que “invertir en prevención es salvar vidas, espacios naturales y hogares”. Sin apuntar directamente al negacionismo de Vox, abundó que la única respuesta inteligente “es escuchar a la ciencia, anticiparse y prepararse”.

`Todos contra el fuego'

Sánchez ha vuelto a reivindicar la necesidad de sacar adelante un pacto de Estado contra la emergencia climática para reforzar esta coordinación entre administraciones porque “frente al fuego no hay ideologías ni límites competenciales. Evocando el histórico lema de ‘todos contra el fuego’, el jefe del Ejecutivo ha tratado de tender la mano a las comunidades autónomas porque “esta batalla se gana conjuntamente”. “Desde la lealtad institucional y no desde la confrontación”, remachó.

También desde la concienciación ciudadana, por lo que puso en valor la puesta en marcha del Plan de Formación ante Emergencias en Centros Educativos, con el que se espera llegar a 25.000 centros y 8 millones de estudiantes. El presidente del Gobierno se ha referido asimismo a la mejora de las condiciones de las brigadas forestales, las BRIF, con un nuevo convenio.

Noticias relacionadas

Entre las medidas más destacadas incluidas en la propuesta del pacto de Estado se encuentra la creación de una Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias. Un organismo para la mejora de la "la coordinación y toma de decisión compartida", tratando de garantizar "el buen funcionamiento del sistema". Desde la base de la cogobernanza y la prevención, con la convicción de que los incendios se apagan en invierno.