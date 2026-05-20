Un PSOE en 'shock' teme nuevas revelaciones y mantiene una defensa cerrada de Zapatero

La noticia cayó como una bomba nuclear sobre un partido todavía impactado por el pésimo resultado de las elecciones de Andalucía. A primera hora de la mañana del martes estalló la noticia en Ferraz, poco después de que al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero le llegara la citación de la Audiencia Nacional para declarar como imputado por graves delitos el 2 de junio. El partido entró en shock, como relata un dirigente federal que ha ocupado puestos de mucha responsabilidad: "¿Sabes lo que supone esto en las casas del pueblo de toda España? ¿En las sedes? Zapatero es un referente moral y ético. El auto es una bomba destructiva". Para contener los daños, desde Moncloa y desde la dirección del PSOE se empezó a transmitir una defensa cerrada del dirigente socialista, incluido un mensaje de apoyo del propio Pedro Sánchez en el chat de la Ejecutiva. Al tiempo que se lanzó una acusación de persecución judicial por parte de la número tres del partido, la secretaria de Organización, Rebeca Torró.

Miembros de la Ejecutiva Federal, ministros, diputados del Congreso o dirigentes territoriales consultados por EL PERIÓDICO coincidieron en un "apoyo absoluto" al expresidente. Y casi todos coinciden también en mostrarse incrédulos ante los hechos narrados por el juez de la Audiencia Nacional.

Como entiende un alto cargo del Gobierno, "el auto no está muy atado en lo que se refiere a los delitos que describe; está claro su trabajo con las empresas, su labor de lobby, pero no que haya mediado ante la Administración pública, que es lo que constituiría el delito". Un dirigente andaluz con puesto en la Ejecutiva explicaba anoche que en el auto, que se leyó entero, "falta el influenciado, porque para que haya tráfico de influencias tiene que haber un influenciador y un influenciado". "Y tampoco hay conversaciones directas de Zapatero, yo no lo veo muy claro", aseguraba.

Diferencias con el caso de Santos Cerdán

En la memoria del partido está el demoledor auto que hace casi un año acabó con la carrera del anterior secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Entonces, la actuación del partido fue contundente e inmediata. Se le abrió expediente disciplinario, se le apartó de todos sus cargos y se le exigió el acta de diputado. Algo que, de momento, no va a ocurrir ahora.

Un secretario provincial resalta las tres claves que Zapatero dejó claro ayer en el vídeo que hizo público a mediodía como prueba de su inocencia: "Niega de forma rotunda que jamás haya intercedido para el restado de Plus Ultra ante ninguna Administración", "asegura que todos sus ingresos han sido declarados en el IRPF" y que "nunca ha tenido dinero en el extranjero".

Según las fuentes consultadas, las diferencias entre los casos de Cerdán y Zapatero son notables. "Aquel auto era dinamita", explica un diputado y dirigente territorial, "en este caso no es tan contundente". Además, la diferencia fundamental es la entidad del imputado y su importancia en el PSOE. "A Santos Cerdán le eligió Pedro Sánchez y le votó un congreso del partido; Zapatero ha sido presidente del Gobierno de España y secretario general del PSOE durante casi 12 años", resalta un diputado socialista con despacho en Ferraz. Como resaltan distintas fuentes es "una persona muy querida", "un referente histórico en activo". "No se le puede dejar caer", aseguran desde la Ejecutiva.

"Es nuestro faro, una referencia viva de las políticas socialistas"

Zapatero es ahora mismo el principal referente del PSOE dada la distancia que Felipe González ha tomado con la actual dirección. "El expresidente mueve muchos votos, es nuestro faro, una referencia viva de las políticas socialistas, de la defensa de los derechos y las libertades, de muchos avances sociales que permanecen en la memoria colectiva de todo el partido y de todos los españoles progresistas", añade un barón socialista. Ayer, le defendieron en declaraciones públicas o en redes sociales tanto personas del entorno de Sánchez como exdirigentes muy alejados del presidente del Gobierno, como Eduardo Madina.

La mayoría del PSOE piensa que Sánchez le defenderá por ello hasta el final. "Con todo lo que ha hecho Zapatero por el partido y por él, con lo que se implicó en las elecciones de 2023 o se ha vuelto a implicar ahora en las autonómicas, el partido no puede dejarle atrás", añade otro dirigente federal. Los que conocen más de cerca al expresidente le defienden desde un punto de vista personal: "Le conozco, conozco a su familia y no me cabe en la cabeza que haya cometido los delitos que se le imputan; es imposible", asegura una de ellas. Pero incluso los que no tienen esa cercanía decían ayer por la tarde que lo que dice el auto es "alucinante" y "es mentira".

A pesar del cierre de filas, algunos dirigentes confesaban su miedo a que se conozcan más revelaciones o detalles que hagan imposible su defensa. "Si lo que dice ahí es cierto, si finalmente esto avanza y hubiera delitos, sería una de las grandes decepciones de mi vida", asegura un dirigente que trabajó con el expresidente. Si eso ocurriera, "para el partido sería demoledor, un golpe mortal de consecuencias imprevisibles".

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De momento, el mensaje de Pedro Sánchez en el chat de la Ejecutiva, que se conoció a media mañana, o la defensa a ultranza que salió de Ferraz contuvo el miedo a que los hechos sean ciertos y alentó la incredulidad. La gran mayoría de los diputados consultados ayer en los pasillos del Congreso no daban crédito a los hechos descritos por el juez. En la sesión de control de este miércoles en el Congreso, una fuente que conoce bien al presidente se aventuró a adelantar que Sánchez mantendrá "una defensa cerrada de Zapatero, porque cree en su inocencia y porque se lo debe".