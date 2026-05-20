Derechos laborales
La Audiencia Nacional obliga a compensar los festivos que caigan en sábado con otro día libre
La sentencia reconoce el derecho de los trabajadores a disfrutar de un descanso adicional cuando un festivo coincide con el descanso semanal
EFE
La Audiencia Nacional ha fijado que los festivos que coincidan con el descanso semanal en sábado tienen que ser compensados y dan derecho a disfrutar de un día adicional de descanso, en una sentencia que responde al conflicto colectivo planteado contra el convenio del sector de los centros de atención al cliente ("contact center").
La Audiencia Nacional da así la razón a los sindicatos USO, CGT, UGT y CCOO en las diferentes demandas interpuestas contra la Asociación de Compañías de Experiencia con Cliente (CEX), a las que se adhirieron los sindicatos CIG, CSIF y STC.
Festivos no absorbidos
La sentencia de la sala de lo social de la Audiencia Nacional, fechada el 19 de mayo, declara no ajustada a derecho la práctica generalizada de las empresas del sector de "contact center" de no compensar los días festivos laborales, estatales, autonómicos y/o locales, "cuando la prestación de servicios efectiva se produce de lunes a viernes o de lunes a sábado y el festivo coincide con sábado, estando ahí fijado su descanso semanal".
Asimismo, declara el derecho de los trabajadores a que los días festivos laborales "no sean absorbidos ni neutralizados por el descanso semanal", reconociéndose la obligación empresarial de conceder un día adicional de descanso efectivo cuando se produzca la coincidencia o solapamiento entre ambos.
USO ha señalado en un comunicado que la resolución, que entiende extensible a todos los sectores, "consolida de forma generalizada la doctrina judicial que impide que las empresas hagan desaparecer festivos mediante los cuadrantes de trabajo".
"Los catorce festivos anuales deben disfrutarse plenamente por todas las personas trabajadoras, independiente de su jornada habitual", ha afirmado la secretaria de Acción Sindical y Empleo de USO, Sara García.
Doctrina del Supremo
"Ahora sí, tras la confusión de sentencias anteriores, será un derecho extendido a todas las personas trabajadoras, sin solapamientos ni recortes", ha añadido.
El Tribunal Supremo ya estableció en una sentencia del 30 de abril de 2025 los criterios sobre el solapamiento del descanso semanal con un festivo, pero sin especificar nada respecto a los sábados.
Dicha sentencia del Supremo declaraba que los trabajadores con jornada de lunes a domingo, con el descanso semanal establecido en día fijo entre el lunes y el viernes, tienen derecho a que, cuando el descanso coincide con un festivo laboral, les sea compensado y puedan disfrutar de otro día de descanso por ese día de fiesta.
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