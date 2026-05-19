'Caso Plus Ultra'
Zapatero niega cualquier ilegalidad y dice que "jamás" ha realizado ninguna gestión relacionada con el rescate de Plus Ultra
Afirma que sus ingresos siempre los ha reflejado en el IRPF y que toda su actividad se ha desarrollado "siempre con absoluto respeto a la legalidad"
Dice que nunca ha tenido una sociedad mercantil, "ni directamente, ni a través de terceros" y anuncia que ejercerá su derecho a la defensa "con toda la firmeza y toda la convicción"
Zapatero, imputado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el rescate de la aerolínea Plus Ultra
El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha negado en un vídeo que ha hecho público hoy que haya realizado "jamás" ninguna gestión relacionada con el rescate de la aerolínea Plus Ultra "ante ninguna administración o el sector público". El dirigente socialista se ha reafirmado en toda su "actividad pública y privada" se ha desarrollado "siempre con absoluto respeto a la legalidad".
El dirigente socialista confirma que esta mañana ha recibido una notificación de la Audiencia Nacional citándole a declarar como imputado en el llamado caso Plus Ultra el próximo 2 de junio.
Zapatero recuerda que todos sus "ingresos y remuneraciones" han sido declarados en el IRPF "con absoluta transparencia y legalidad". "Además de ello, quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública, ni el sector público, en relación con el rescate de Plus Ultra ante ninguna administración", añade.
Por último, insiste, como ha dicho en anteriores ocasiones, que "jamás" ha tenido "una sociedad mercantil ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo". El expresidente termina su mensaje de vídeo afirmando que va a ejercer su derecho a la defensa "con toda la firmeza y toda la convicción". Y termina anunciando que "en los próximos días" atenderá a los medios de comunicación.
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