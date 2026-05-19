Zapatero imputado por el caso Plus Ultra, en directo: el PSOE denuncia una persecución judicial

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dado un fuerte impulso a la investigación que mantiene en secreto del caso Plus Ultra y ha decidido imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto delito de tráfico de influencias y otros delitos anexos, han confirmado fuentes jurídicas. Ha sido citado a declarar el próximo 2 de junio.

A continuación un hilo informativo con la última hora de la imputación al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Abascal exige a Sánchez elecciones y a Feijoo una moción de censura Desde Vox reaccionaron a la imputación del expresidente recordando que el partido que lidera Santiago Abascal ya se querelló en 2021 y se personó como acusación popular por el rescate millonario a Plus Ultra, advirtiendo de la influencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. En 2026 VOX presentó una nueva querella por los rescates concedidos a través de la SEPI a Plus Ultra y Air Europa durante la pandemia y, además, registramos solicitudes de comparecencia y preguntas parlamentarias para exigir responsabilidades políticas y esclarecer el papel de José Luis Rodríguez Zapatero en la operación. "Exigimos al PSOE elecciones anticipadas y que el señor Feijóo dé un paso al frente con la presentación de una moción de censura", verbalizó Ignacio Garriga, secretario general de Vox.

May Mariño Dos horas ya de registro en el despacho de Zapatero Se cumplen dos horas del inicio del registro del despacho institucional del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el número 35 de la calle Ferraz (Madrid), frente a la sede federal del PSOE. A las 9.43 llegaron varios agentes con la orden judicial y, una hora después, dos de ellos abandonaron el inmueble con tres maletines que cargaron en el vehículo todo terreno en el que se marcharon de la zona.

El consejero de Presidencia, Justicia, y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha tildado de "bochornosa" la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, el "mentor del 'sanchismo'" que "marca el camino judicial" del presidente, Pedro Sánchez. Así lo ha expresado este martes a los medios de comunicación desde la Viceconsejería de Justicia y Víctimas tras conocerse que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama haya acordado investigar a Zapatero en el 'caso Plus Ultra' por presunto blanqueo de capitales.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha deslizado sus "dudas" de que la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero sea un caso de 'lawfare' (guerra judicial) y ha querido recalcar que la investigación que pesa sobre él no afecta al Gobierno. Así lo ha manifestado en rueda de prensa en la Cámara Baja respecto a la decisión del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama de citar como investigado a Zapatero el próximo 2 de junio por presunto delito de tráfico de influencias y otros conexos como organización criminal.

Dos nuevos agentes del CNP llegan al edificio donde está el despacho de Zapatero en la calle Ferraz que se está investigando. Minutos después abandonan el despacho.

La UDEF ha requerido la ayuda del Gripo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) por su capacidad para abrir cajas fuertes y hallar huecos o zulos ocultos en despachos o estancias objeto de registro. De momento, no ha sido necesaria ninguna de esas funciones en el caso del registro en el despacho de Zapatero en la calle Ferraz apuntan fuentes policiales.

La investigación parte de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que apunta al "uso indebido" de los 53 millones de euros recibidos por Plus Ultra por concesión del Consejo de Ministros en marzo de 2021, en la que aseguraba que el dinero "se habría utilizado para la devolución de préstamos concedidos a esa sociedad por otras" de una supuesta trama delictiva. Presentada contra siete personas por un presunto delito de blanqueo de capitales, en la denuncia se apuntaba a una presunta organización criminal asentada en Francia, Suiza y España.

El pasado mes de diciembre, en el marco de esta investigación, fueron detenidos el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez; el CEO, Roberto Roselli; y el empresario Julio Martínez Martínez, por orden del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, que acabó derivando la causa a la Audiencia Nacional.