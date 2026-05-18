Juanma Moreno anuncia un gobierno en solitario sin Vox en Andalucía y descarta una repetición electoral: "El resultado del 17M es contundente"

El equipo de Juanma Moreno tenía asumida la posibilidad de perder la mayoría absoluta el 17M y entrar en el "lío" de tener que negociar con Vox. Pero también lleva semanas advirtiendo de que si se quedaba a las puertas de los 55 diputados, en esas conversaciones no entraría formar gobierno como ha ocurrido en Extremadura o Castilla y León. Este es el escenario que precisamente se abre ahora en Andalucía: el PP-A se quiere mantener en solitario en el Consejo de Gobierno gracias a una abstención de la formación de Santiago Abascal a cambio de cesiones programáticas y sin la delegación de consejerías.

"El resultado es contundente y lo razonable y sensato es respetar lo que la mayoría de los andaluces han dicho: que el PP gobierne en solitario. Hemos sacado 1,7 millones de votos, casi 20 puntos más que el PSOE y 30 puntos por encima de Vox. Nos hemos quedado a 21.000 votos de dos diputados en Jaén y Granada que nos hubieran dado la mayoría absoluta. Son resultados contundentes que nos permiten gobernar en solitario. No tendría ningún sentido la imposición o la búsqueda de un sillón. ", ha explicado el presidente andaluz antes de entrar en la ejecutiva nacional de su partido en Madrid, donde ha sido recibido con un prolongado aplauso.

No obstante, entre o no Vox en el gobierno, la negociación pasa por un acuerdo con la formación de Santiago Abascal que puede afectar a un tema tan polémico como la "prioridad nacional", el concepto que la extrema derecha ha fijado como prioridad en su campaña en Andalucía y en sus negociaciones en Aragón y Castilla y León. "Nosotros tenemos una prioridad que es Andalucía y eso es lo que vamos a respetar y a hacer", apuntó el presidente.

Moreno ha sido durante las últimas semanas contundente a la hora de desmarcarse de esta medida planteada para priorizar a la población española frente a los extranjeros en el acceso a servicios públicos, ayudas o viviendas. "Es un eslogan vacío", advirtió en plena campaña en una comparecencia en la que incidió en que se trata de una medida que no encaja ni en la ley ni en la Constitución y que sobrepasa las competencias autonómicas.

Sin repetición electoral

Pese a este choque en torno a la prioridad nacional, la realidad es que una vez celebradas las elecciones arranca una cuenta atrás para constituir el nuevo gobierno. Si no se consigue durante los próximos meses, la única opción que le quedaría a Moreno es la repetición electoral. De momento, es una posibilidad que no está en la agenda del PP-A.

"Es el último de los recursos, los ciudadanos no lo quieren, tiene un coste muy elevado y no garantiza que haya un cambio en los resultados", puntualizó Moreno.

Acuerdo de 2018

En Andalucía ya hay precedentes de este modelo de negociación con Vox. En 2018, tras obtener el peor resultado electoral del PP, Juanma Moreno negoció con Ciudadanos y con la formación de Santiago Abascal su llegada a San Telmo. Juan Marín entró en el Gobierno pero la extrema derecha se quedó fuera y determinó la actividad legislativa desde el Parlamento autonómico, un planteamiento del que se han arrepentido en varias ocasiones.

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En esa negociación, Vox estaba casi iniciando su actividad institucional y sin la experiencia actual. Ya ha formado parte de gobiernos autonómicos, se ha salido de ellos y está volviendo a entrar tras nuevos acuerdos más exigentes. "No vamos a desaprovechar la oportunidad y vamos a condicionar el Gobierno", subrayan desde la dirección nacional.