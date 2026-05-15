Arresto
Detenido en Tarifa un joven en avanzado proceso de radicalización yihadista
El arrestado manifestaba un profundo odio hacia España y presentaba una especial admiración por acciones terroristas, según la investigación
EP
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Tarifa (Cádiz) a una persona altamente radicalizada en los postulados más extremos del Estado Islámico, con quien ya había realizado un juramento de fidelidad. De perfil joven y converso al Islam, habría asumido plenamente el dogma de la organización terrorista. Tras pasar a disposición judicial se ha decretado su ingreso en prisión.
Según ha indicado la Policía Nacional en una nota, los agentes procedieron a su detención el pasado lunes como presunto autor de los delitos de integración en grupo terrorista, enaltecimiento, auto capacitación, auto adoctrinamiento y adoctrinamiento sobre terceros.
La investigación, desarrollada por la Comisaría General de Información, ha permitido constatar que el ahora detenido se había auto radicalizado llegando a prestar juramento de fidelidad a la organización terrorista. El investigado mostraba una creciente obsesión por el terrorismo yihadista y en concreto por los atentados masivos cometidos en Europa.
Según los investigadores, tenía un profundo odio hacia España y hacia los ciudadanos españoles y presentaba una especial admiración por acciones terroristas, como el atentado perpetrado en Niza.
La Policía ha indicado que en el día de su detención los agentes procedieron al registro de su domicilio interviniendo abundante material propagandístico yihadista y numerosos dispositivos electrónicos, cuyo análisis continúa en estos momentos.
El operativo policial ha sido desarrollado por la Comisaría General de Información en colaboración con la Brigada Local de Información de Algeciras, bajo la dirección de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia número cinco y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
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