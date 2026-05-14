Procedimiento judicial abierto
Renfe denuncia a Vito Quiles por estafa: sacaba billete sólo para parte del recorrido y utilizaba salas sin autorización
Según la compañía de transporte, el 'influencer político' sacó el pasado mes de agosto un billete para viajar en AVE de Alicante a Albacete, usó una butaca confort que no había contratado y siguió viaje a Madrid tras la parada en la ciudad manchega
EP
Renfe tiene un procedimiento judicial abierto contra el 'influencer político' Vito Quiles por un presunto delito de estafa por haber utilizado sus trenes sacando inicialmente billetes sólo para parte del recorrido, por haber utilizado salas a las que no tenía acceso autorizado y por causar un "daño reputacional" a la empresa ferroviaria.
Así lo han confirmado fuentes de Renfe un día después de que la Mesa del Congreso suspendiera temporalmente las acreditaciones de prensa que tanto Quiles, como el activista Bertrand Ndongo, tenían para realizar actividades como informadores en la Cámara Baja.
Según Renfe, el pasado mes de agosto Quiles sacó un billete para viajar en AVE de Alicante a Albacete, usó una butaca confort que no había contratado y siguió viaje a Madrid tras la parada en la ciudad manchega. Al final, ante la insistencia del interventor abonó la cantidad correspondiente al exceso de viaje. Además, a juzgar por lo que colgó en sus redes sociales, utilizó una sala 'Executive' a la que no tenía acceso.
Tras contrastar que Quiles ya había viajado "de forma reiterada" pagando billete sólo para parte del recorrido, la empresa decidió denunciarle por estafa tanto por obtener un lucro económico en perjuicio de la compañía ferroviaria como por el "daño reputacional" que le habría producido por "la publicidad que el denunciado daba a su conducta".
En el marco de este procedimiento, siempre según Renfe, Quiles ha sido citado por el juzgado dos veces. La primera se suspendió por no haberle localizado y en la segunda ocasión no se presentó pese a haber sido notificado "en los términos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal" ni alegó justificación alguna para excusarse.
- Las almazaras cordobesas producen 5.000 toneladas de aceite de oliva en abril y dejan la campaña con una caída de entre el 7 y el 8%
- Una mujer grave tras ser atropellada por una moto en la plaza de Colón de Córdoba
- Córdoba contará con un tramo de 13 kilómetros de autovía en la N-432 entre la capital y Cerro Muriano
- Conciertos y música en directo: estos son los grupos que actuarán en las casetas de la Feria de Córdoba 2026
- Nueve heridos en una colisión múltiple entre un camión y cuatro coches en la A-4 en Córdoba capital
- Abascal advierte de nuevo a Moreno en Córdoba de que Vox no se abstendrá y exige negociar si no hay mayoría absoluta
- Fuego amigo o propaganda negra: esta es la respuesta del PSOE a los carteles electorales de Ambrosio aparecidos en Córdoba
- La Diputación de Córdoba renovará más de 2,5 kilómetros de tuberías para acabar con las averías y cortes de agua en Peñarroya-Pueblonuevo