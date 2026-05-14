Juicio de Kitchen por la trama de corrupción policial vinculada al PP | Última hora desde la Audiencia Nacional

El tribunal finalizará el análisis de las pruebas periciales con la declaración de un perito que, a petición de la defensa del exministro del Interior, elaboró un informe que apuntaba que los mensajes con los que le incriminó Francisco Martínez podrían estar manipulados. Dichos mensajes hacían referencia al exchófer de Bárcenas, Sergio Ríos, presunto confidente de la trama, y su autenticidad fue negada por el exministro, lo que llevó a que en la fase de instrucción ambos protagonizaran un careo plagado de reproches, en el que coincidieron en negar la llamada operación Kitchen.