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Sánchez se reunirá con el Papa en la Nunciatura Apostólica en España antes de su discurso en el Congreso

En el marco de su viaje a España, León XIV se dirigirá a las Cortes Generales. La primera vez que los haga un pontífice. Fuentes parlamentarias ponen el foco en su discurso esperando mensajes con carga política

Archivo - Archivo.- El Papa León XIV

Archivo - Archivo.- El Papa León XIV / Stefano Spaziani - Europa Press - Archivo

Iván Gil

Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá con el Papa León XIV el próximo 8 de junio en la Nunciatura apostólica, en el marco de la visita del pontífice a España, que arrancará dos días antes. El encuentro se producirá solo una hora antes de que el Papa, en calidad de jefe de Estado, comparezca en las Cortes Generales. Será la primera vez que un pontífice se dirija a los diputados y senadores.

Un discurso en el que fuentes parlamentarias socialistas y el propio Ejecutivo tienen grandes expectativas. Por interpretarlo como hito que tendrá alto contenido político, como por su esperanza a que tenga referencias a asuntos que forman parte de su agenda, especialmente la regularización de migrantes. Una decisión a la que se oponen PP y Vox, por lo que el apoyo del Papa desactivaría en parte su componente ideológico y le otorgaría autoridad moral.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ya se hizo eco tras su última visita al Vaticano que se le habría trasladado la regularización de migrantes emprendida por el Gobierno como “positiva”. El protocolo será el reservado para las visitas de jefes de Estado, con otro discurso de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y la firma en el libro de honor.

El jefe del Ejecutivo acudirá así el próximo 8 de junio a las 9.30 horas a la Nunciatura apostólica para mantener este encuentro, según ha anunciado el Gobierno en un comunicado. El Papa también se verá con los Reyes, quienes le ofrecerán una ceremonia de bienvenida en su honor. Durante su estancia en España, León XIV se desplazará a las ciudades de Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

Sintonía en los mensajes

El encuentro entre el Papa León XIV y Pedro Sánchez se produce en un contexto en el que desde Moncloa han tratado de reforzar su agenda alineando discursos con el Vaticano. Fuentes de Moncloa destacan “el mensaje en defensa de la paz y los derechos humanos” del pontífice y señalan que su visita a España reforzará “los valores compartidos de convivencia, solidaridad y diálogo”.

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Sobre las paradas canarias del viaje (Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife), en el Gobierno apuntan directamente al mensaje que conlleva sobre “la acogida solidaria, el rechazo a la criminalización y la defensa de la dignidad de los migrantes”. En términos generales, se busca proyectar una hoja de ruta del Gobierno que coincidiría en aspectos como el “compromiso democrático con la paz, la legalidad internacional y la defensa de los derechos humanos”.

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