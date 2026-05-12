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Oriente Medio

Sánchez, tras la bandera palestina ondeada por Lamine Yamal: "Palestina tiene todo el derecho a existir"

El presidente del Gobierno ha recordado que condenó los atentados de Hamás, pero también lo que calificó como “genocidio” perpetrado por parte “de las autoridades isralíes en la Franja de Gaza”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), mantiene un encuentro con el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus (i), este martes en La Moncloa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), mantiene un encuentro con el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus (i), este martes en La Moncloa. / Pool Moncloa / Borja Puig

Iván Gil

Madrid

Pedro Sánchez ha conjugado su defensa al reconocimiento del Estado de Palestina con el acto de apoyo del jugador del FC Barcelona, Lamine Yamal, quien ondeó una bandera palestina durante la celebración por la victoria de La Liga. Preguntando directamente por los medios durante una comparecencia conjunta con el secretario general de la OMS, Tedros Adhanom, el jefe del Ejecutivo ha aprovechado para poner en valor que “España ha reconocido el Estado de Palestina” y revindicado su derecho a “existir”.

El presidente del Gobierno ha recordado que desde el primer momento condenó los atentados de Hamás, pero también lo que calificó como “genocidio” perpetrado por parte “de las autoridades israelíes en la Franja de Gaza”. Al igual que ha condenado nuevamente “la ocupación ilegal” en la que Israel estaría incurriendo a través de los asentamientos en Cisjordania”.

BARCELONA, 12/05/2026.- El delantero del Barcelona Lamine Yamal ondeó este lunes una bandera de Palestina durante la rúa de celebración del título de LaLiga.

BARCELONA, 12/05/2026.- El delantero del Barcelona Lamine Yamal ondeó este lunes una bandera de Palestina durante la rúa de celebración del título de LaLiga. / videoaficionada @Nuriacamera / EFE

Para Sánchez, la guerra en Gaza no solo incrementaría la inseguridad en Oriente Medio, sino en la propia sociedad israelí. Frente a ello, ha llamado a cumplir el derecho internacional y “acabar con la guerra”. Un paso imprescindible para dar un “horizonte político de coexistencia pacífica entre Israel y Palestina”. En este punto ha reclamado al gobierno de Benjamin Netanyahu que permita el acceso de la ayuda humanitaria, pero también a que se ponga fin a la “impunidad”.

La imagen de Lamine Yamal con la bandera palestina se produjo durante el recorrido festivo del equipo por Barcelona tras conquistar dos títulos esta temporada. Otros políticos, como Gabriel Rufián, lo han comentado a través de redes sociales. Según el portavoz de ERC en el Congreso, este gesto puede haber contribuido a que "millones de personas pasen de la indiferencia a la denuncia del conflicto en Gaza".

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El jefe del Ejecutivo felicitó al FC Barcelona por su nuevo título de Liga la misma noche del domingo tras vencer al Real Madrid. "Un reconocimiento al gran trabajo de toda la plantilla esta temporada. Felicidades a jugadores, cuerpo técnico y a toda la afición culé. Felicitats, campions!", escribió a través de sus redes sociales.

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