El Gobierno intenta salvar al acuerdo de legislatura con Coalición Canaria tras el choque con Clavijo por la gestión del hantavirus

El Gobierno trata de desescalar el conflicto con el ejecutivo canario por la gestión del hantavirus. La oposición de Fernando Clavijo a que se evacuasen en Canarias los pasajeros del crucero MV Hondius afectado por hantavirus ha derivado en un choque institucional y gruesas acusaciones. Ante el deterioro de las relaciones, la orden en el Ejecutivo pasa por esquivar la “polémica” y no alimentar las tensiones, descargando las críticas por sus posiciones solo en el PP. El acuerdo de investidura con Coalición Canaria está amenazado y la pretensión de Moncloa es salvarlo.

Después de la ruptura por parte de Junts y las tensiones con el PNV, el descuelgue de otro socio, aunque con un solo representante en el Congreso, cuestionaría cualquier viabilidad de la hoja de ruta de Pedro Sánchez para agotar la legislatura. De ahí los mensajes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya envió el pasado jueves al presidente autonómico, además de encargar al ministro canario de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, rebajar la confrontación. Todo ello en vano, pues las horas previas a la llegada del crucero a Tenerife se desautorizó su llegada por parte de las autoridades autónomas y fue el Gobierno central quien tuvo que imponerla.

Clavijo ha seguido elevando el tono este lunes hasta acusar al gobierno de “colonialismo” por su gestión de la emergencia sanitaria con una supuesta invasión competencial y de intentar ridiculizarlo. Los socialistas han salido al paso desde Ferraz, asegurando que el Gobierno “no ha querido ridiculizar a nadie” y llamando a mantener la cordialidad en las relaciones institucionales. Aunque Clavijo sí se plantea recurrir a la justicia, ha descartado por el momento romper relaciones institucionales, sin referirse a los acuerdos de investidura. "Podremos tener diferencias políticas y será el día después cuando las veamos y analicemos", apuntaba este lunes en una entrevista en la 'Cadena Ser' recogida por la agencia 'EFE' para concluir que "siempre tenemos que mantener los puentes abiertos".

Los ministros de Sanidad, Mónica García, Política Territorial, Ángel Víctor Torres, e Interior, Fernando Grande-Marlaska, implicados en la emergencia han sorteado en sus numerosas comparecencias públicas responder a las “quejas” planteadas desde la comunidad autónoma. “Polémicas estériles” ha sido la contestación más crítica por parte del Ejecutivo, limitándose a poner en valor el dispositivo. Este martes, harán lo propio en una comparecencia conjunta en La Moncloa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom.

Aunque la pretensión ha sido aplazar el cuerpo a cuerpo político hasta la finalización del operativo con la salida del crucero hacia Países Bajos, las cuidadosas reacciones a las posiciones de Clavijo y otros cargos de Coalición Canaria contrastan con las réplicas al PP. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha sido quien más directamente ha atacado a los populares desde el Gobierno por caer, en su opinión, “en la estrategia de Vox”. Esto es, entender “cualquier crisis como vector para criticar al Gobierno”, por lo que reclamó “solo un poco de cordura” y como representantes públicos “dar serenidad a la ciudadanía”.

Cierre de la crisis con el PNV

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, tampoco ahorró en reproches a los populares por sus críticas a la gestión de la emergencia. Una actitud que cuestionó por "sembrar el odio, hablar mucho de caos y de ruido y alimentar los bulos". El representante de Más Madrid, Eduardo Rubiño, el espacio al que pertenece la ministra de Sanidad, sí rompió la pauta del Gobierno para acusar a Clavijo de intentar “boicotear un operativo como el del hantavirus” y seguir una política del “regate corto” sin base científica.

Para el Ejecutivo, mantener el acuerdo de investidura con Coalición Canaria es vital desde el punto de vista de no engrosar una mayoría negativa en el Congreso. Más aun, cuando se mantiene el compromiso de presentar un proyecto de Presupuestos. Los nacionalistas canarios, además, cogobiernan con el PP en su comunidad autónoma.

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Con el PNV se han reconducido ya las relaciones, aislando las tensiones a un asunto territorial entre los jeltzales y los socialistas vascos por sus diferencias en las negociaciones para un nuevo estatuto. “Usted sabrá cómo quiere llegar hasta la convocatoria electoral y si quiere compañía o no”, amenazó la portavoz en el Congreso del PNV, Maribel Vaquero, en su última sesión de control al presidente del Gobierno. “Por supuesto que quiero compañía y además buena compañía como la del Partido Nacionalista Vasco”, trató de contemporizar Sánchez. Unas palabras que, junto al cruce de llamadas, hicieron que en Sabin Etxea diesen por cerrada la crisis al “haber entendido el mensaje”.