Un exjefe de la UDEF reconoce que Morocho rechazaba cambiar los informes de la caja 'b', pero niega que impidieran nombrar a Rajoy y Cospedal

El que fuera jefe de la Sección Primera de la UDEF José Manuel Álvarez Luna ha declarado en el juicio de Kitchen que el inspector de dirigió las pesquisas policiales de los casos Gürtel y de la caja 'b' del PP, Manuel Morocho, discrepaba con las modificaciones en los informes que sus jefes le proponían: "No tuvimos ningún conflicto, simplemente las opiniones que nosotros podíamos darle, algunas de ellas él no estaba de acuerdo", ha reconocido este ex mando policial, que después ha afirmado que se trataba de "detalles mínimos" y que el inspector "tenía la última palabra". Además, ha completado, no le impusieron que borrara los nombres de Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal: "Nunca. [...] Para ponerlos no podemos fijarnos en unas iniciales, de momento, porque de entrada no se sabía si esos papeles eran reales o no", ha dicho.

A preguntas del abogado de Podemos Jaime Montero Román, este ex mando policial ha asegurado desconocer que otro de los jefes de la UDEF, en concreto el responsable de la Sección Segunda, Miguel Ángel Cuevas, se intercambiara correos electrónicos con Morocho, y que en ellos se constatara que las modificaciones de los informes incluyeran a Rajoy y Cospedal: "De esa parte no sé nada", ha dicho. Sin embargo, al señalar el letrado que algunos de estos mensajes los había enviado el propio Álvarez Luna, "revisando informes del señor Morocho", este no lo ha recordado: "Que yo recuerde, no".

El inspector jefe Manuel Morocho, a la salida de la Audiencia Nacional. / José Luis Roca

"La responsabilidad es del que firma", ha insistido Álvarez Luna, uno de los jefe policiales que fueron señalados por el propio Morocho en su declaración como los mandos que habrían promovido continuos cambios en los oficios policiales que le encargaba el instructor de los casos Gürtel y papeles de Bárcenas, Pablo Ruz: "Le decíamos esto que pone usted no está completamente claro, eso puede inducir a error o no tiene realmente nada de importancia", ha especificado, pese a reconocer que para llevar a cabo estas correcciones no habían tenido acceso a toda la documentación policial.

Sin embargo, este testigo ha reconocido que el Grupo de la UDEF número 21, al que se encomendó los casos de corrupción del PP, no estaba a su cargo, aunque en la supervisión de los informes, con la que pretendían "comprobar que los datos que podían ir en esos informes estaban plenamente acreditados" y que no tuvieran "fallos, participaban los jefes unidad, jefes de sección y si era necesario el comisario general". Y que lo hacían para que Morocho no tuviera "ningún tipo de problema".

"Un carácter fuerte"

En otro momento de su declaración, este exjefe de la UDEF ha definido a Morocho como "un buen profesional", para después resaltar que tenía "un carácter fuerte también", y que por eso, apuntó, las personas que trabajaban en el Grupo 21 de la UDEF "si había una plaza la pedían. Hay gente que pidió directamente por concurso de méritos". Después ha negado haber desmantelado esta unidad, pero ha reconocido que los agentes no fueron reemplazados de forma inmediata: "No directamente, porque lo que no podemos es desmantelar el resto".

Poco después, interpelado por el abogado del PSOE, Álvarez Luna ha completado que al decir que Morocho tenía un carácter fuerte se refería a que este defendía "sus investigaciones y sus informes. Es lógico y normal porque él hacía los informes" ha resaltado, por después afirmar que el trato con sus funcionarios era "más seco" y que no mantenía "una relación tan fluida con ellos".

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Ha reconocido, también, que en plena investigación de ambos casos de corrupción propusieron a Morocho, "para que se relajara un poco", le propusieron que hiciera un viaje al extranjero, para elaborar un informe sobre la piratería: "Era profesional y terminas teniendo una sensación de.. y necesitas... En cualquier sitio que le pusiéramos podría dar buen servicio, y el Supremo lo pidió que fuera a unas reuniones a un país, y fue a esas reuniones, se le mandó ir, ha asegurado, para después resaltar que inspector "no dijo que no".