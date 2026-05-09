El director de la OMS pide calma a Tenerife ante la llegada del crucero afectado por hantavirus: "Esto no es otro COVID-19"

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha hecho pública este sábado en su cuenta de X una carta a la ciudadanía de Tenerife para tranquilizar a la población ante la llegada en la madrugada de este domingo a la zona de fondeo del puerto de Granadilla, del 'MV Hondius', afectado por un brote de hantavirus, que se ha cobrado la muerte de tres pasajeros y que tiene, hasta ahora, seis casos confirmados relacionados con el viaje.

El organismo internacional insiste en que el riesgo para la salud pública es bajo y destaca el operativo previsto en el puerto de Granadilla.

"El escenario actual no es otro Covid-19"

En un mensaje poco habitual, Tedros explica que decidió dirigirse directamente a la población de la isla debido a la inquietud generada por la situación y por el recuerdo todavía reciente de la pandemia de COVID-19.

"Necesito que me escuchen con claridad", asegura el director general de la OMS. Insiste en que el escenario actual “no es otro COVID-19” y subraya que, según las evaluaciones realizadas por los expertos internacionales, el riesgo para la salud pública en Tenerife continúa siendo bajo.

El dirigente sanitario reconoce el impacto emocional que puede provocar la llegada de un barco vinculado a un brote infeccioso, pero recalca que las autoridades españolas y los organismos internacionales han diseñado un protocolo específico para evitar contactos con la población.

El operativo previsto en Tenerife

En su carta, Tedros destaca el dispositivo preparado por España para gestionar la llegada del crucero al puerto industrial de Granadilla, en el sur de Tenerife.

El plan contempla que los pasajeros desembarquen lejos de zonas residenciales y sean trasladados en vehículos sellados y bajo control sanitario y policial hasta los puntos previstos para su repatriación. Según la OMS, el corredor establecido permanecerá acordonado para evitar cualquier contacto con la población local.

El director general de la organización sanitaria internacional afirma que las familias tinerfeñas “no tendrán contacto” con los viajeros afectados y pide confianza en las medidas de prevención diseñadas por las autoridades.

Tedros también agradece públicamente la colaboración del Gobierno de España y del presidente Pedro Sánchez por aceptar la operación. El responsable de la OMS define la decisión como un “acto de solidaridad y deber moral”.

La referencia al Reglamento Sanitario Internacional

Uno de los aspectos destacados de la carta es la explicación sobre el marco legal que sustenta la actuación de España. La OMS señala que la petición realizada al Estado español se ampara en el Reglamento Sanitario Internacional, una normativa internacional vinculante que regula la respuesta coordinada ante emergencias de salud pública.

Este reglamento establece que, en situaciones de riesgo sanitario internacional, debe identificarse el puerto más cercano que disponga de capacidad médica e infraestructuras suficientes para atender la situación. Según la OMS, Tenerife reunía esas condiciones.

El Reglamento Sanitario Internacional, aprobado en 2005 y en vigor desde 2007, busca coordinar la respuesta global ante enfermedades transmisibles y evitar restricciones innecesarias al tráfico internacional.

Qué es el hantavirus y cuáles son sus riesgos

El hantavirus es una enfermedad zoonótica, es decir, transmitida de animales a humanos. La OMS explica que los roedores son el principal reservorio del virus y que la infección suele producirse por inhalación de partículas contaminadas procedentes de orina, saliva o excrementos de animales infectados.

En América, algunas variantes pueden causar el denominado síndrome cardiopulmonar por hantavirus, una enfermedad potencialmente grave que afecta a pulmones y corazón. Los síntomas iniciales suelen incluir fiebre, dolor muscular, cansancio y problemas gastrointestinales, aunque en casos severos puede evolucionar rápidamente hacia insuficiencia respiratoria.

Actualmente no existe una vacuna específica autorizada contra el hantavirus ni un tratamiento antiviral concreto, por lo que la atención médica temprana es clave para mejorar la supervivencia de los pacientes.

La OMS insiste en que la transmisión entre personas es poco frecuente y que los protocolos sanitarios internacionales reducen considerablemente los riesgos de propagación.

Tedros anuncia su intención de viajar a Tenerife

El director general de la OMS también adelanta en su carta que tiene intención de desplazarse personalmente a Tenerife para seguir el operativo de primera mano.

Según explica, quiere acompañar a los trabajadores sanitarios, al personal portuario y a los responsables públicos implicados en la operación, además de mostrar su reconocimiento a la respuesta ofrecida por la isla.

Tedros asegura que Tenerife está demostrando “solidaridad, dignidad y compasión” en una situación compleja y recuerda que “los virus no entienden de fronteras”.

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Además, el máximo responsable de la OMS agradece la colaboración del capitán del barco, Jan Dobrogowski, así como de la tripulación y de la empresa operadora del crucero durante toda la gestión de la emergencia.