La Provincia

El avión medicalizado con dos pacientes con hantavirus del MV Hondius en la base aérea de Gando, en Gran Canaria

Un avión medicalizado que trasladaba a dos pacientes con hantavirus del buque MV Hondius aterrizó en la base aérea de Gando, en Gran Canaria, después de que Marruecos no autorizara la escala prevista en Marrakech.

La aeronave, un Learjet 45 procedente de Cabo Verde, tenía previsto repostar antes de continuar el traslado sanitario hacia el aeropuerto de Ámsterdam. Tras aterrizar en Gran Canaria, fuentes del Ministerio de Sanidad señalaron que el médico del avión comunicó un fallo en el sistema eléctrico de soporte de uno de los pacientes.