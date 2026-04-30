Peramato releva a la fiscal superior que se enfrentó a García Ortiz y asciende a su 'rival" Pilar Rodríguez al Supremo

La Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, propondrá al Gobierno de Pedro Sánchez el nombramiento de María Isabel Martín como nueva fiscal superior de Madrid, lo que supone el relevo de Almudena Lastra, la fiscal que declaró contra el ex fiscal general Álvaro García Ortiz en el juicio en el que fue condenado por revelar datos reservados.

Peramato, una vez celebrado el Consejo Fiscal, propondrá 22 nombramientos de altos cargos de la Fiscalía para su nombramiento por el Consejo de Ministros, según ha informado la Fiscalía General del Estado en una nota de prensa este jueves.

Lastra, que aspiraba a mantenerse en el puesto de fiscal superior de Madrid en el que lleva cinco años, será sustituida por María Isabel Martín López, desde 2018 en la Secretaría Técnica de la Fiscalía, órgano de apoyo de la fiscal general. Peramato ha destacado su "alto nivel de competencia técnica, rigor profesional y su acreditada capacidad para afrontar responsabilidades de especial complejidad y exigencia", además de su plan de actuación "para transformar la Fiscalía Superior de Madrid bajo los principios de excelencia, cohesión y servicio público".

Pilar Rodríguez

Otro nombramiento relevante será el de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, considerada 'rival' de Lastra, y que estuvo investigada junto al anterior fiscal general en la causa por revelación de secretos sobre el presunto fraude fiscal de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y que asciende al Tribunal Supremo como fiscal de lo Social. La causa contra ella por la filtración de datos a la prensa fue archivada.

La fiscal, Almudena Lastra, a su llegada a declarar al Tribunal Supremo, a 16 de enero de 2025, en Madrid (España). / Alberto Ortega - Europa Press

Según la Fiscalía, Peramato ha decidido en función de "criterios de mérito y capacidad de los aspirantes, en su amplio currículum y experiencia y en las propuestas de sus respectivos planes de actuación".

Por su parte Pilar Fernández, mujer de García Ortiz, dejará la Fiscalía de Menores en Madrid para volver a Galicia, donde será la nueva teniente fiscal de la Fiscalía de la comunidad autónoma, según informa EFE.

Antonio Romeral

Una pieza clave en el equipo de la fiscal general del Estado será María José Osuna, nueva fiscal de Sala jefa de la Inspección Fiscal, tras cuatro años al frente de la Fiscalía de Tarragona. El teniente fiscal de la Inspección será Juan José Criado.

La fiscal de Sala jefa de la Sección Civil del Supremo seguirá siendo Pilar Martín Nájera, igual que Pedro Crespo seguirá al frente de la Fiscalía del Tribunal Constitucional. Antonio Romeral seguirá como teniente fiscal o número dos de Alejandro Luzón en Anticorrupción. Por su parte, María Eugenia Hernández Fernández obtiene plaza en la Audiencia Nacional.

El nuevo fiscal jefe de Baleares será Adrián Salazar, hasta ahora teniente fiscal en ese territorio; en Canarias lo será Jaime Serrano-Jover; en Castilla-La Mancha sigue Emilio Fernández; en Aragón María Asunción Losada; y en Extremadura Francisco Javier Montero. El nuevo fiscal provincial de Cuenca será José Ernesto Fernández; y se mantendrá en Castellón María Díaz Berbel. Ernesto José Vieira será teniente fiscal de la Fiscalía de Canarias; Antonio Mateos, de la de Extremadura; Carolina Santos, de la de Cantabria; y José Rogelio Muñoz seguirá en la de Andalucía.

La fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez (d), a su llegada al Tribunal Supremo para declara como investigada ante el juez del Supremo que indaga en la filtración en marzo del año pasado de un correo electrónico del abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso en el que admitía dos delitos fiscales en busca de un pacto, el 31 de enero de 2025. / Borja Sánchez-Trillo / EFE

Fuentes de la Fiscalía han destacado que de los 22 nombramientos hay seis de la Asociación de Fiscales, otros seis de la Unión Progresista de Fiscales, y el resto son no asociados.

"Graves cargos penales"

Precisamente, tras conocer la propuesta de nombramientos, la Asociación de Fiscales ha emitido un comunicado en el que resalta, de forma sarcástica, que Peramato mantiene su promesa de venir a “sanar heridas". "La propuesta que hará será a favor de María Isabel Martín López. Con esta propuesta culmina el plan de evacuación -acción de desalojar ordenada y rápidamente a personas de un lugar de riesgo hacia un punto seguro- de la Secretaría Técnica diseñado por la Fiscal General del Estado", prosigue esta asociación, que advierte de que "la elegida" no tiene "experiencia previa en la materia", por lo que su nombramiento se produce "en detrimento de compañeros que sí cuentan con ella, entre los que median 800 puestos en el escalafón".

"Lastra cuenta con 35 años de carrera profesional, ha desempeñado funciones en la Secretaría Técnica, en la Unidad de Apoyo y fue Teniente en la Inspección Fiscal, también fue vocal del CGPJ y letrada del mismo órgano. Pero tuvo la osadía de contradecir la doctrina oficialista con ocasión de los graves cargos penales que se imputaron a Álvaro García Ortíz y por los que resultó condenado, siendo su testimonio uno de los elementos probatorios que fueron objeto de valoración en sentencia", destaca la nota de prensa, que sostiene que Almudena Lastra "hizo gala de una serena autonomía que es consustancial a la condición de fiscal", concluye la Asociación de Fiscales.