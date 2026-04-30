La abogada de Bárcenas advierte al tribunal de Kitchen que el letrado Iglesias le anunció que iba a decir "barbaridades" del extesorero del PP

La presidenta del tribunal de Kitchen, Teresa Palacios, ha interrumpido la declaración del abogado Javier Iglesias, a quien el comisario jubilado José Manuel Villarejo consideraba el nexo con el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, después de que la letrada del extesorero del PP Luis Bárcenas, Marta Giménez-Cassina, advirtiera de que justo antes de declarar, "en el pasillo", le había anunciado que si le interrogaba iba a decir "barbaridades" de su cliente: "Eso puede tener consecuencias", ha destacado la magistrada, para advertir a la letrada que tendría que haber advertido "antes de iniciarse el testimonio" del testigo.

"Espero que no sea verdad que usted está dispuesto a decir barbaridades", ha completado Palacios, ante lo que Iglesias ha respondido en varias ocasiones: "No es verdad".

La presidenta del tribunal del caso Kitchen, Teresa Palacios, que ha recordado este jueves la obligación que tiene Iglesias de decir la verdad al declarar como testigo, suspendió la semana pasada su declaración después de que este se negara a responder si conocía al comisario José Manuel Villarejo: "Las conversaciones que yo he mantenido con quien sea, en el ejercicio de mi profesión, es secreto profesional y no pienso responder ni a una sola pregunta que se me haga", espetó, para ser interrumpido en ese momento por la magistrada: "No pienso.. es una actitud bastante incorrecta. Será lo que el tribunal decida si usted no está amparado por el secreto profesional", respondió Palacios.

Sí había respondido

La letrada que defiende a la familia Bárcenas, Marta Giménez-Cassina, presentó un escrito destinado al tribunal del juicio de Kitchen en el que advertía de que este letrado sí respondió en 2023 a las preguntas que se le hizo sobre el extesorero en la pieza separada número 36 del caso Tándem.

"El dia 23 de junio del 2023 el señor Iglesias declaró en el Juzgado Central de Instrucción número 6 en la Pieza número 36 que se abrió por unas supuestas coacciones al señor Gomez Liaño relacionadas con la Operación Kitchen y en las que también se acogió al secreto profesional pero aun así, declaró a preguntas del Ministerio Fiscal y de la letrada firmante y que ejerce la acusación particular en nombre de la familia Barcenas sobre reuniones mantenidas con el señor Barcenas y detalló también reuniones y conversaciones con el señor Villarejo durante los años 2013 y 2014", escribió la letrada, que después resaltó que este hecho se ha reflejado de forma reciente en una información de EL PERIÓDICO.

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Esta redacción informó el pasado 25 de abril que Javier Iglesias sí respondió durante casi una hora en 2023 a las preguntas que le realizaron el juez Manuel García castellón, pero también el fiscal Miguel Serrano y la abogada actual del extesorero del PP, Marta Giménez-Cassina, durante casi una hora. Este letrado, a quien José Manuel Villarejo consideraba su interlocutor con el expresidente del Gobierno del PP Mariano Rajoy, aseguró sentirse "muy manipulado" por el comisario, que plasmó en sus agendas el contenido de las conversaciones que mantuvieron, algunas de las cuales fueron grabadas.