Los pagadores de los fondos reservados desvelan la 'X' policial de la Kitchen: Eugenio Pino "dirigía" a Villarejo contra Bárcenas

Las declaraciones en el juicio del comisario Felipe Eduardo Lacasa y del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos sobre el pago de los fondos reservados han desvelado la 'X' o el responsable policial de la operación Kitchen que se llevó a cabo desde el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy. Fue, según se desprende de sus testimonios, el entonces director adjunto operativo (DAO) del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) Eugenio Pino.

Una vez superadas en el juicio las comparecencias de los principales testigos del Partido Popular, en concreto del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy; de la que fuera su número dos en el Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría; del exministro Javier Arenas y de la exministra de Defensa y ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, llegó el turno de varios testigos policiales, que fueron citados por el representante del Ministerio Fiscal, César de Rivas Verdes-Montenegro.

El coronel de la Guardia Civil y exdirector del gabinete de Coordinación y Estudios del Ministerio del Interior, Diego Pérez de los Cobos / Rodrigo Jimenez / EFE

Y según reveló el comisario Lacasa, que en su declaración se autodefinió como "el cajero pagador" de los fondos reservados --fue nombrado en septiembre de 2013 secretario general de la Dirección Adjunta Operativa (DAO)-- el que "dirigía" estas actuaciones y "llevaba algunas operaciones por su cuenta" era su entonces jefe en la Policía, Eugenio Pino.

Órdenes de Pino

Y en el marco de esas "operaciones", cuyos detalles concretos aseguró desconocer, Pino le ordenaba abonar fondos reservados a los comisarios José Manuel Villarejo, Enrique García Castaño, alias El Gordo y Andrés Gómez Gordo. Los tres fueron investigados por el presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas. Sin embargo, García Castaño se ha librado del banquillo por un problema grave de salud.

El comisario Felipe Eduardo Lacasa durante su declaración en el juicio de Kitchen / EL PERIÓDICO

Al ser preguntado por el abogado de Eugenio Pino, advertido de la relevancia de este testimonio para los intereses de su cliente, sobre si estos pagos eran los únicos que se realizaban desde la Dirección Adjunta Operativa o por el contrario también se abonaban a otras unidades, Lacasa afirmó que los tres casos que había mencionado, los de Villarejo, García Castaño y Gómez Gordo eran los únicos que no se asignaban a unidades policiales operativas, por lo que tenían un carácter excepcional.

Desveló, además, que a Villarejo se le pagaban los fondos de manera personal, "por ser Villarejo" y sin mediar ninguna unidad policial, al igual que ocurrió con Gómez Gordo. Según desvelan las agendas del comisario y ha confirmado la investigación liderada por el inspector jefe de Asuntos Internos Gonzalo Fraga, tanto Villarejo como Gómez Gordo fueron los encargados de captar al que fuera chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, a cambio del pago de 2.000 euros mensuales, que fueron abonados con fondos reservados de la DAO y, ahora se sabe, por órdenes de Pino.

Pérez de los Cobos

La intervención de Lacalle fue precedida por la del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, quien en las fechas que se llevó a cabo el supuesto espionaje a Bárcenas desempeñaba el cargo de director del Gabinete Técnico de la Secretaría de Estado de Seguridad, cuyo titular era Francisco Martínez, uno de los diez acusados en el juicio de Kitchen.

El coronel de la Guardia Civil y exdirector del gabinete de Coordinación y Estudios del Ministerio del Interior, Diego Pérez de los Cobos / Rodrigo Jimenez / EFE

Desde su puesto en la Secretaría de Estado de Seguridad --que tenía tanta relevancia en el Ministerio del Interior que fue nombrado en 2017 coordinador del operativo policial del 1 de octubre del 'procés'-- Pérez de los Cobos aseguró en su declaración en el juicio de Kitchen que él se encargaba del "control documental" de los fondos reservados, pero sin entrar en el detalle de confidentes y de las operaciones policiales.

El que tenía que acreditar, según dijo este coronel de la Guardia Civil, que el dinero efectivamente había sido empleado para los fines que prevé la ley, era Eugenio Pino: "Entiendo que el director adjunto operativo ejerce el control de los gastos que las unidades que dependen de él tengan que realizar de los fondos reservados", zanjó, a preguntas del letrado de Podemos, Gorka Vellé.

Manuel Morocho

Por otra parte, este miércoles se espera la declaración del inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional Manuel Morocho, quien investigó junto al juez Pablo Ruz el caso Gürtel. En principio estaba citado la semana pasada, pero su comparecencia se pospuso por la extensa duración de las declaraciones de Luis Bárcenas y de su esposa, Rosalía Iglesias.

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Su intervención es relevante en el juicio porque en la instrucción denunció presiones "de toda la cadena de mando", al mismo tiempo que contó que había tomado medidas "de seguridad internas" respecto a ciertas diligencias, como ocultar el "registro" en la sede del PP.