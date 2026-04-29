La Junta de Andalucía pide la dimisión de los presidentes de Renfe y Adif por el accidente de Adamuz a dos días del inicio de campaña

Hace semanas que el Gobierno de Juanma Moreno dio por enterrado el entendimiento y el diálogo con el Gobierno central que marcaron las primeras horas de gestión del trágico accidente de Adamuz. El propio presidente recientemente en una entrevista en El Correo de Andalucía advirtió que el Ejecutivo estaba "tardando en asumir responsabilidades" por la falta de mantenimiento en la vía y en los equipos de seguridad. En esta misma línea, el Gobierno autonómico formalizó recientemente su personación en la instrucción con el objetivo de reclamar por los gastos en los que pudo incurrir durante la tragedia.

Ahora, tras la ronda de comparecencias del presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, del ministro Óscar Puente y especialmente del presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, en el Congreso de los Diputados, la Junta de Andalucía ha decidido dar un paso más. A tres días del inicio de la campaña electoral ha anunciado la remisión de un escrito al ministro de Transportes, Óscar Puente, para pedir la dimisión inmediata de los presidentes de las dos entidades estatales. "Si no dimiten, deberá ser el propio ministro quién lo haga", apuntó la portavoz del gobierno, Carolina España.

El motivo de esta escalada son las declaraciones realizadas por el presidente de Renfe en el Congreso de los Diputados donde afirmó que su empresa es "una víctima más" de los dos accidentes ferroviarios de Adamuz y de Gelida. "Estamos perplejos por las declaraciones del presidente de Renfe. 100 días después del accidente de Adamuz no hay transparencia, la única información es la que procede de la comisión de investigación que apunta a una posible rotura de la vía con bastante y a una falta de mantenimiento. Nadie asume responsabilidades. Y ahora, el presidente de Renfe se ponga al mismo nivel que las víctimas y que las familias que han sufrido la pérdida de un familiar, un hijo o un padre. Tiene que dimitir", advirtió España.

Las polémicas palabras de Renfe

"Renfe es una víctima más de dos siniestros que han afectado a nuestro personal y a nuestros viajeros. Y creo, sinceramente, que hemos atendido a la crisis como cabe esperar de una operadora pública responsable". Estas fueron las palabras del presidente de Renfe que provocaron la polémica en el congreso y una sucesión de peticiones de dimisión de distintos partidos políticos a las que se ha sumado ahora el Gobierno andaluz.

Noticias relacionadas

Las primeras investigaciones llevadas a cabo por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) apuntan a la rotura de una soldadura del carril como principal causa del accidente y a que solo transcurrieron 15 segundos desde el descarrilamiento del Iryo al choque con el Alvia, lo que explica que no hubiese tiempo para frenar el tren.