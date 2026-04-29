Juicio en la Audiencia Nacional
El exdiputado Oriol Pujol se sienta hoy delante del tribunal para defender la existencia del legado de su abuelo
Está previsto que este miércoles declaran en la vista los cinco hijos del expresidente de la Generalitat acusados que quedan por ser interrogados
Jordi Pujol Ferrusola asegura ante el tribunal que nunca ha recibido en Andorra dinero de sus empresas ni de las constructoras implicadas
Oriol Pujol Ferrusola es el único de los siete hijos de Jordi Pujol Soley y la fallecida Marta Ferrusola que siguió los pasos de su padre en la política. Fue concejal por CiU en el Ayuntamiento de Barcelona y secretario general del Departamento de Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat. En las elecciones catalanas de 2003 y 2006 fue elegido diputado por CiU en el Parlament, donde llegó a presidir el grupo parlamentario. También ocupó el cargo de secretario general de CDC. En la órbita convergente se le veía como el sucesor político de su padre, fundador de CDC. La situación cambió radicalmente cuando fue condenado por el cobro de comisiones ilegales y el intento de amaño en la adjudicación de estaciones de ITV. A causa de este asunto, que le costó el ingreso en prisión, dejó la política.
Este martes deberá declarar ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el caso de la fortuna de la familia oculta en Andorra que, como ya han explicado sus hermanos Jordi y Josep Pujol Ferrusola, procedería del legado que les dejó su abuelo Florenci Pujol en el extranjero. Es de suponer que defenderá esta versión. El pasado mes de noviembre, en una entrevista en El matí de Catalunya Ràdio, reconoció que era “vergonzante” haber tenido dinero en Andorra, un hecho que aseguró haber conocido en 1992. El fiscal solicita para él una pena de ocho años de cárcel por los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales.
El resto de imputados
En la sesión de este martes también se espera la declaración del resto de hermanos Pujol Ferrusola acusados: Marta, Pere, Mireia y Oleguer. El fiscal reclama para ellos la misma pena que para Oriol Pujol, ocho años de cárcel, por los mismos delitos. Cuando ya haya declarado toda la familia del expresidente, llegará el turno de los nueve empresarios imputados en este caso, entre ellos exdirectivos de las dos constructoras que, según el fiscal, pagaron comisiones a cambio de obra pública a Jordi Pujol Ferrusola a través de operaciones supuestamente simuladas. Por ahora, este extremo sigue en el aire.
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