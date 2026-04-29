Choque entre PSOE y Sumar sobre qué hacer tras el fracaso del decreto de vivienda en el Congreso

El Gobierno de España vuelve a mostrarse dividido, esta vez tras el fracaso del decreto de los alquileres en el Congreso. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha dejado claro que el Ejecutivo no es partidario de volver a traer el real decreto ley sin acuerdo después de que fuera rechazado por la Cámara Baja con los votos en contra del Partido Popular, de Vox y de Junts per Catalunya. Sin embargo, los ministros de Sumar apuestan por volver a traer ese o un decreto similar, y defienden que hay margen para la negociación. Para ello, ha llegado a decir Ernest Urtasun, serán "persistentes" hasta volver a conseguirlo.

Los socialistas consideran que la votación del martes en el Congreso supone "un fracaso" para todo el Gobierno. En primer lugar, el rechazo implica que no se aplican las medidas aprobadas, constituye un varapalo para el Ejecutivo que da una imagen de debilidad y puede incluso distanciarlo de algunos de sus socios más leales, como ha ocurrido con el PNV esta semana. Como ha asegurado la ministra Isabel Rodríguez este miércoles en el congreso, "traer un decreto sin acuerdo conduce al fracaso". Y la parte socialista del Ejecutivo no quiere repetir la experiencia de esta semana.

Rodríguez no ha querido ser tajante públicamente en el choque con Sumar para no reabrir la brecha con el socio minoritario del Gobierno, que no ha dudado en criticar al Ministerio de Vivienda por su falta de empuje al decreto. La dirigente socialista no cierra la puerta a "la idea del real decreto Ley, pero lo que hay que garantizar es que ese decreto vaya a ser convalidado en el Congreso".

Acto seguido, ha explicado en los pasillos del Congreso que "el Ejecutivo no va a bajar los brazos" para regular el mercado "salvaje" del alquiler y ha dejado claro que "esto no acaba aquí". Pero ha insistido en que la vía es "negociar con los grupos parlamentarios" para "llegar a un acuerdo" antes de volver a llevar otra norma al Congreso.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 29 de abril de 2026, en Madrid (España). / César Vallejo Rodríguez - Europa Press

El ala socialista reclama así atar los apoyos parlamentarios previamente a lanzar las medidas frente a los pasos de Sumar, que forzó el decreto de prórroga del alquiler tras un pulso en el Consejo de Ministros sin haber recabado previamente los apoyos. Un choque similar al de Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo en enero del año pasado, cuando la primera aprobó la reducción de jornada laboral sin negociarlo previamente, como reclamaba el ministro de Economía. Finalmente Junts tumbó también aquella medida.

La titular de Vivienda considera que hay que hacer una "reforma profunda del mercado del alquiler" e incluso ha hablado de "nuevas vías para la negociación" con el resto de los grupos. La ministra ha detallado que su departamento va a trabajar con medidas que van en la línea de la regulación, los incentivos y la movilización de vivienda para el alquiler. Es decir, medidas que el PSOE ya puso sobre la mesa, como la ley para regular el alquiler de temporada y por habitaciones que se encuentra en fase de tramitación; o las bonificaciones a caseros anunciadas por Pedro Sánchez, y que Sumar criticó duramente.

En cuanto a la postura de Junts, que ha asegurado que no se va a mover de lo que ya ha propuesto en el Congreso en materia de vivienda, Rodríguez ha añadido que "si los partidos lo único que tienen que ofrecer a los españoles es mantener su programa de máximos, estamos perdidos".

El Gobierno tiene claro en este punto que "el Parlamento le ha dicho al Gobierno que no tiene los votos para prorrogar los alquileres", según fuentes de Moncloa, por eso ahora el Ejecutivo está trabajando en otra serie de medidas y cierra la puerta a dar nuevas oportunidades al decreto de contratos de alquiler, como reclama su socio minoritario de Gobierno.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun (1i) y el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy (1d), durante una sesión plenaria en el Congreso / Matias Chiofalo - Europa Press

En Sumar tienen posiciones opuestas al PSOE, tanto en la gestión de las negociaciones del decreto de vivienda como en los planes a futuro. Un día después de decaer, la crítica es unánime hacia los socialistas, a quienes afean por haberles "dejado solas" en las conversaciones. El líder de IU, Antonio Maíllo, criticó este miércoles que el Partido Socialista "no ha estado a la altura de la emergencia habitacional" y que "les ha faltado convicción, firmeza y voluntad". Unos reproches que se repiten entre las distintas fuerzas.

También los planes de futuro de Sumar chocan con los del PSOE, y apuestan por volver a llevar la prórroga de contratos de alquiler al Congreso de los Diputados. El primero en plantearlo fue el propio ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, durante el debate de la iniciativa este mismo martes. "Vamos a traer este decreto las veces que haga falta hasta que el derecho a la vivienda se abra paso", defendió desde la tribuna el ministro de Sumar, que pidió "reunir la voluntad política suficiente para volver a traer la prórroga". Este miércoles fue el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien respaldó el plan de "volverlo a traer aquí porque nosotros no vamos a parar", según defendió en declaraciones del pasillo del Congreso.

En las filas del socio minoritario de coalición insisten en su intención de continuar las negociaciones para arrancar una mayoría parlamentaria con los votos de Junts. Esta misma semana, desde Sumar se abrieron a aplicar bonificaciones a los propietarios con viviendas en alquiler, algo que habían rechazado hasta ahora, en una cesión que no sirvió para reconducir el portazo de Junts. "Seguirá habiendo margen para el acuerdo después de hoy", apuntaban desde el ala minoritaria del Gobierno este martes a última hora.

La insistencia de volver a votar la prórroga de alquiler ha llegado desde los distintos partidos de Sumar. Maíllo advirtió desde Sevilla de su intención de "seguir luchando por abrir otro debate con la prórroga de alquileres", asegurando que lo van a "conseguir". El diputado de los Comuns Gerardo Pisarello también aseguró en una entrevista en TV3 que el Gobierno volverá a presentar la medida en forma de decreto extraordinario y urgente y señaló que el camino es "irreversible".

Noticias relacionadas

Tanto ERC como Podemos reclaman al Ejecutivo que vuelva a presentar el decreto, como defiende Sumar. En Podemos ya pidieron este mismo lunes "aprobar mes a mes" un decreto de prórroga para sortear el rechazo del Congreso y mantener la vigencia de los contratos de alquiler. Fuentes del grupo de los republicanos en el Congreso alertan de que "el PSOE tiene muy pocas ganas de volver a traer el decreto", pero añaden que "la vivienda va a arrasar todo, y a los que no lo entiendan, les va a pasar por encima".