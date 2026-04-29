"Violencia machista"
Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, denunciará al agitador Vito Quiles por acoso en una cafetería
El influencer ultra no habría permitido su salida del local, según denuncian fuentes del entorno de la mujer del jefe del Ejecutivo. Asimismo, califican como "violencia machista" los insultos que le habría proferido
Begoña Gómez denunciará al agitador ultra Vito Quiles por acoso. Según fuentes conocedoras, la supuesta agresión a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se habría producido en un local privado. Concretamente, en una cafetería de Madrid.
Vito Quiles no habría permitido su salida del local, según denuncian. Asimismo, califican de "violencia machista" ante los descalificativos que habría proferido a la esposa del jefe del Ejecutivo y sus acompañantes.
El influencer ultra ha colgado un video en sus redes sociales donde manifiesta, por su parte: "Encuentro a la mujer de Pedro Sánchez y me agreden al preguntarle por su corrupción".
"El odio que siembra Vito Quiles está financiado por el PP y sus socios de Vox", han reaccionado desde el PSOE en sus redes sociales. Tras ello, concluyen que "la violencia y el machismo tienen nombre y apellidos".
Quiles ya fue imputado por presuntos delitos contra la intimidad (por revelación de domicilio) y acoso cometidos contra la ex ministra socialista y actual presidenta de Red Eléctrica de España, Beatriz Corredor.
Causas abiertas
Asimismo, se le ha procesado en otra causa por injurias y calumnias al secretario general de la asociación de consumidores Facua, Rubén Sánchez. La jueza vio indicios suficientes en los mensajes y vídeos objeto de la investigación con el objetivo de "vejar, ofender y vilipendiar".
El periodista Javier Ruiz también ha denunciado públicamente esta semana un nuevo episodio de acoso por parte de Vito Quiles. El presentador de ‘Mañaneros 360’ de TVE compartió este lunes 27 de abril varias imágenes grabadas desde el interior de la Iglesia de San Antón, en Madrid, donde había acudido para participar en un acto literario junto al padre Ángel y Mensajeros de la Paz.
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