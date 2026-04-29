Aldama atribuye a diferentes constructoras el origen del efectivo que entregaba a Koldo y Ábalos para el PSOE y asegura que Sánchez estaba al tanto

El comisionista Víctor de Aldama, que declaró este miércoles como acusado en el juicio José Luis Ábalos Tribunal Supremo, ha atribuido a varias "empresas constructoras" el origen del efectivo que de forma continuada estuvo pagando al exministro y a su asesor Koldo García, a cambio de que estas empresas consiguieran la adjudicación de obras licitadas por el Ministerio de Transportes.

Según su versión, Aldama habría actuado como "nexo" entre estas empresas y el ministro para unas entregas continuas de dinero del que parte terminaba en el Partido Socialista con conocimiento del presidente Pedro Sánchez, según tenía entendido por lo que le manifetaba el propio Koldo.

"Yo le digo que yo doy, pero que ellos también me tienen que dar", ha llegado a señalar ante el tribunal, aunque ha matizado que lo que él buscaba en realidad era "tener notoriedad y "más poder" para él poder hacer sus negocios. Se trataría del acuerdo al que llegaron todos ellos.

Es en ese momento cuando se empiezan a dar contratos y licitaciones a las constructoras que "pagan en efectivo", un dinero que él lleva tanto al Ministerio como a casa de Ábalos en el barrio de El Viso en Madrid. "Esto empieza a ser constante, a ser una ruleta". El problema comenzó cuando las constructoras comenzaron a señalar que, una vez ya eran adjudicatarios, no podían seguir pagando al día porque había que iniciar las obras y el dinero dependería de lo que fueran cobrando según las certificaciones de entrega, y por esa razón el comisionista comenzó a "adelantar" por su parte las entregas de efectivo.

150.000 en una mochila

El dinero, según su testimonio, lo llevaba Aldama en sobres en una mochila (únicamente la utilizaba para esto, ya que él no suele usar este tipo de bolsas) y por este sistema llegó a entregar cantidades que alguna vez llegaron a sumar hasta 150.000 euros de una vez, a la vez que comenzó a gestionar otro tipo de dádivas, como sería poner a disposición del ministro un piso en el Paseo de la Castellana de Madrid.

Preguntado por la razón de las entregas periódicas de 10.000 euros acreditadas en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el acusado las ha vinculado con lo que le decía Koldo de "los gastos que tenía el jefe" por los pagos a la exmujer y otras necesidades de Ábalos.

Los pagos a Koldo García, ha continuado Aldama sin ser apenas interrumpido por el fiscal, siempre se realizaban en presencia de Ábalos porque así lo exigía el asesor, a lo que ha añadido que en dichas ocasiones el ministro siempre "estaba incómodo".

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A juicio del comisionista, era la manera de Koldo de demostrar "que no se quedaba él todo". Cuando la relación empezó enturbiarse, y como Aldama no quería dejar de cumplir el acuerdo al que habían llegado (obras y notoriedad a cambio de mordidas) es cuando aparece la figura de Joseba García, el hermano del asesor, que se ocupa entonces de recoger el efectivo en la oficina del propio comisionista.