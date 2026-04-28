Jordi Pujol Ferrusola responde hoy en el juicio sobre las cuentas familiares en Andorra

El fiscal Fernando Bermejo está siendo exhaustivo en su interrogatorio a Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol Soley, que este lunes fue exonerado por el tribunal al no estar en condiciones de defenderse. Como guía, el ministerio público está siguiendo su escrito de acusación, en el que detalla las operaciones bajo sospecha y los delitos que se imputan a los 17 investigados, entre ellos los siete hijos del exmandatario catalán. La primera sesión de esta semana no fue suficiente para concluir el interrogatorio de Jordi Pujol Ferrusola, que se enfrenta a 29 años de cárcel por varios delitos. El fiscal continuará este martes preguntando, tal como anunció, por las cuentas bancarias en Andorra, donde la familia Pujol ocultó a Hacienda su fortuna.

La sesión de este martes se prevé densa. Empezará a las 9 horas de la mañana, una hora antes de lo que ha sido habitual. En un principio, no habrá sesión por la tarde. Tras el interrogatorio del fiscal Fernando Bermejo, tomará la palabra la Abogacía del Estado y, después, las defensas, entre ellas la de Jordi Pujol Ferrusola, ejercida por el abogado Cristóbal Martell. La duda es si, con las intervenciones que todavía quedan pendientes, será posible finalizar este martes la declaración del primogénito del expresidente, que, como era previsible, está siendo larga. Después de él, le llegará el turno a su exesposa, Mercè Gironès, defendida por el abogado Oriol Rusca.

Las explicaciones de la exesposa

El que fuera su marido, Jordi Pujol Ferrusola, no se lo dejó nada fácil, ya que aseguró ante el tribunal que las empresas por las que se facturaron millones de euros estaban gestionadas por los dos al 50%. Mercè Gironès, para quien el fiscal reclama 17 años de cárcel, tendrá que explicar exactamente cuál era su función dentro de esas compañías o si solo hacía lo que su marido le decía.

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El tercer acusado que debe declarar es Josep Pujol Ferrusola, que se enfrenta a 14 años de cárcel, al que seguirán el resto de sus cinco hermanos. La idea era dedicar de lunes a miércoles al interrogatorio de los 17 acusados, pero, tal como se está desarrollando la vista, es muy probable que tengan que aplazarse algunas declaraciones para la semana del 11 de mayo. Y más cuando se va operación por operación que, según el fiscal, no fueron reales y sirvieron para presuntamente camuflar presuntas comisiones ilegales pagadas por adjudicación de obras pública. La defensa niega esta máxima y circunscribe la actuación del primogénito del expresidente al ámbito de los negocios privados.