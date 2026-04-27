Podemos pide al Gobierno aprobar decretos de prórroga de alquiler "mes a mes" para sortear el rechazo del Congreso

Podemos da por hecho que el decreto de vivienda que incluye la prórroga de los contratos de alquiler decaerá este martes en el Congreso de los Diputados, tras el rechazo expresado por Junts, PP y Vox, y reclama al Gobierno un "plan B" para que el Consejo de Ministros "apruebe mes a mes" este mismo decreto, y así sortear el rechazo de la mayoría parlamentaria.

Este martes el Gobierno llevará a votación el decreto, después de más de un mes desde que el Consejo de Ministros lo aprobara el pasado 20 de mayo. Sumar ha estirado al máximo los plazos para su votación y ha animado a los inquilinos a solicitar la prórroga mientras el texto esté vigente, admitiendo eso sí la apertura de un limbo jurídico si el decreto cae, como todo apunta a que sucederá este martes.

Sumar lleva semanas tratando de movilizar en favor del decreto, llegó a anunciar una ronda de reuniones presenciales con los distintos partidos, pero el rechazo del PP pinchó sus planes, que quedaron diluidos a "conversaciones" genéricas. La posición de Junts ha sido la que ha condenado el decreto a su caída, después del choque entre el partido de Carles Puigdemont y la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz tras llamarles ésta "clasistas" y "racistas", unas palabras que han generado revuelo en sus propias filas. Los posconvergentes reaccionaron anunciando una ruptura de relaciones y exigiendo unas disculpas que no se han producido.

Desde el ala minoritaria del Gobierno hacen oídos sordos al portazo de Junts y siguen asegurando que es posible el acuerdo. El último en hacerlo ha sido el Ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que este mismo lunes en una entrevista en TVE aseguró que ve "posible" y "viable" un acuerdo con Junts para dar luz verde al texto.

"Un plan B"

Frente a esto, desde Podemos apelan al principio de realidad. Este lunes, su secretaria general, Ione Belarra, ha advertido que "hacer política tiene que ver con hacer un diagnóstico ajustado a la realidad de lo que está pasando" y ha asegurado que "es muy probable que este real decreto caiga", lanzando una petición al Ejecutivo: "El Gobierno tiene que preparar un plan B".

"No puede ser que el Gobierno de España deje desprotegidos a miles de inquilinos después de llevar dos años y medio sin hacer nada para frenar el gravísimo problema de la vivienda", criticó la dirigente morada, que llamó al Consejo de Ministros a "hacer todo lo que sea necesario para proteger a los inquilinos", poniendo sobre la mesa la posibilidad de "traer el real decreto ley cada mes si es necesario, aprobarlo mes a mes para que estos inquilinos e inquilinas estén protegidos hasta que termine la legislatura".

En este sentido, la exministra de Podemos llamó directamente a saltarse la voluntad del Parlamento: "Si no tienen los números para hacerlo en el Congreso, en un momento de crisis habitacional, hay que hacer lo que sea necesario", determinó. Además, aprovechó para pedir al Gobierno que incluyera en ese eventual texto otras medidas que ha venido reclamando su partido: "Lo suyo sería que en ese real decreto se bajaran por ley los alquileres, no solo se congelaran".

Belarra también cuestionó la "estrategia negociadora" del Gobierno en su relación con Junts en materia de vivienda. "El Gobierno cuando quiere sacar algo adelante, lo saca", determinó, antes de criticar al gobierno por haber desgajado las medidas de vivienda en un discreto distinto al escudo social contra la guerra de Irán. "Si el PSOE separó las medidas de vivienda de las medidas", comenzó, "es porque las ha dejado caer porque al PSOE no le importan y no quiere estas medidas".

En este punto, acusó a los socialistas de ser "quien ha protegido el rentismo y la especulación en la vivienda durante todas estas décadas". Belarra también criticó a Sumar por haber permitido desgajar el decreto de vivienda: "Había que haber peleado para que el Real Decreto fuera un único Real Decreto-Ley y que el Partido Socialista se viera obligado a fajarse para sacar adelante esa negociación".