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Juicio de Kitchen por la trama de corrupción policial vinculada al PP | Turno para Soraya Sáenz de Santamaría: última hora desde la Audiencia Nacional

Rajoy declara en el juicio de Kitchen que es "absolutamente falso" que Bárcenas le entregara la contabilidad 'b' del PP

Cospedal admite que se reunió con Villarejo, pero matiza: "Yo le hice preguntas, no encargos, son cosas distintas"

Todas las anotaciones de Villarejo sobre Rajoy y Cospedal que el juez consideró insuficientes para acusarles en la Kitchen

Especial multimedia | Los fogones de la Kitchen

Rajoy: "La ruptura con Bárcenas se produjo porque llegamos a la conclusión de que no era trigo limpio"

Rajoy: "La ruptura con Bárcenas se produjo porque llegamos a la conclusión de que no era trigo limpio"

Sara Fernández García / PI STUDIO | FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

Tono Calleja Flórez

Cristina Gallardo

Ángeles Vázquez

El juicio de la Audiencia Nacional (AN) sobre la 'Operación Kitchen' afronta las testificales más esperadas del proceso en su tercera semana, entre las que destacan las declaraciones de expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, el extesorero del PP Luis Bárcenas; su esposa, Rosalía Iglesias, o la ex secretaria general de los 'populares y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.

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