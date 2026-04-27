TARRAGONA
El juez del caso Montoro rechaza enviar a Madrid sus pesquisas y niega que tenga "un especial interés" en investigar los hechos
"Desde Tarragona se contrata a Equipo Económico y desde Tarragona se hace un pago a Equipo Económico", advierte el magistrado Rubén Rus Vela
El juez de Tarragona que investiga el caso Montoro, Rubén Rus Vela, ha rechazado enviar el caso a los juzgados de Madrid, como le reclaman las defensas de los investigados, ya que considera que es competente, ya que es "indudable que es en Tarragona donde aparecen los primeros indicios de delito", según especifica un auto de 16 de abril, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.
"Desde Tarragona se contrata a Equipo Económico y desde Tarragona se hace un pago a Equipo Económico, ya que el pago, a pesar de que se realiza por medio de AFGIM, se fracciona entre todas las gasistas, por lo que Messer, desde Tarragona, realiza su parte del pago", completa el magistrado, en alusión al despacho que fundó el exministro Cristóbal Montoro.
En el mismo sentido, Rus Vela ha negado que haya "actuado porque se tenga un especial interés en conocer del asunto", sino que lo ha hecho "en cumplimiento de las normas legales y de reparto que resultan aplicables", prosigue la resolución.
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