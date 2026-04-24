Juicio por el caso Kitchen
Sánchez exige al PP que asuma su responsabilidad en el caso Kitchen y deje de proteger a Rajoy
El presidente del Gobierno reclama a los populares que no se desmarquen de la 'operación Kitchen' y asuman su responsabilidad
EFE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado este viernes al Partido Popular a asumir su responsabilidad por la 'operación Kitchen' en vez de desmarcarse de ella y de amparar y respaldar al exjefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy.
Sánchez se ha referido al juicio por el 'caso Kitchen' en declaraciones a los periodistas a su llegada a la segunda jornada de cumbre informal de la Unión Europea que reúne durante dos días en Chipre a los líderes de los Veintisiete.
Rajoy negó este jueves en el juicio por el 'caso Kitchen' que existiera una "operación política" contra el extesorero del PP Luis Bárcenas o que partiese del Ministerio del Interior, y desmintió su acusación de que triturara la última hoja de la contabilidad B del partido.
Al pedirle su opinión por la actitud del PP ante este caso, Sánchez le ha pedido que asuma su responsabilidad y no se desmarque de este asunto, a la vez que le ha instado a no amparar al expresidente del Gobierno.
- Córdoba estrena un jardín vertical con 1.700 plantas en el paso subterráneo de Carlos III
- Las Caballerizas Reales de Córdoba acogen un maridaje de quesos y vinos de Montilla-Moriles
- La Cata del Vino Montilla-Moriles levanta el telón en Córdoba con acceso libre, sabor a tardeo y... ganas de disfrutar
- Consulta aquí si te ha tocado estar en una mesa electoral en Córdoba en las elecciones andaluzas del 17M
- De bar de barrio a fenómeno viral, el cordobés que sirve saltando con la bandeja: «No me esperaba para nada este éxito»
- Juanma Moreno defiende al restaurante de Montilla ‘Las Camachas’ ante los insultos recibidos en redes: “Todo mi apoyo y animo a visitarlo”
- Un joyero cordobés sale en libertad tras entregar una vivienda como fianza en una operación contra el blanqueo
- Kiabi y New Yorker abren por primera vez en Córdoba en el centro comercial La Sierra