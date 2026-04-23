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Juicio de Kitchen por la trama de corrupción policial vinculada al PP | Rajoy y Cospedal, a escena: última hora desde la Audiencia Nacional
Todas las anotaciones de Villarejo sobre Rajoy y Cospedal que el juez consideró insuficientes para acusarles en la Kitchen
Especial multimedia | Los fogones de la Kitchen
El juicio de la Audiencia Nacional (AN) sobre la 'Operación Kitchen' afronta las testificales más esperadas del proceso en su tercera semana, entre las que destacan las declaraciones de expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, el extesorero del PP Luis Bárcenas; su esposa, Rosalía Iglesias, o la ex secretaria general de los 'populares y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.
Ángeles Vázquez
La presidenta del tribunal le indica que como ella estuvo imputada y, en su caso, se decretó el sobreseimiento provisional de las actuaciones, podría haber venido acompañada de un abogada y podrá no contestar a lo que considere oportuno. La exsecretaria general del partido ha asegurado que contestará a todo, porque habría dicho lo mismo como testigo que como imputada.
Ángeles Vázquez
Entra a declarar la exsecretaria general del PSOE María Dolores de Cospedal.
Ángeles Vázquez
"Llegamos a la conclusión de que Bárcenas no era trigo limpio. A mí personalmente no me dijo nada, pero se recorría todo Madrid diciendo que el Gobierno no le apoyaba. A mí no me lo dijo, pero siguieron las mismas fiscales y los mismos policías", ha asegurado el testigo.
Ángeles Vázquez
"El secretario de Estado lo que hacía era firmar las grandes partidas: 50.000 para la Policía y 50.000 para la Guardia Civil. A partir de ahí no hace nada. Es absurdo pretender que un secretario de Estado se dedique a eso", ha explicado Rajoy.
Ángeles Vázquez
Como presidente del Gobierno "ni firmé, ni me ocupé de los fondos de Interior. Esa no es mi función", ha aseverado el testigo, que también ha puesto especial atención en descartar que el propio ministro del Interior esté al tanto de una operación contra el narcotráfico o saber quién es un confidente. "Yo jamás supe de operaciones, de confidentes ni de fondos reservados y estuve un tiempo muy difícil al frente del Ministerio del Interior".
Ángeles Vázquez
A preguntas del abogado del excomisario José Manuel Villarejo, el expresidente del Gobierno ha manifestado: “Hubo una operación policial para encontrar el dinero de Bárcenas. Como es policial, de ella están al margen el ministro y el Gobierno, y estoy convencido de que se adecuó a la legalidad".
Rajoy, sobre si conocía al abogado al que Villarejo se dirigía para que "el asturiano" lo supiera: "Mi relación con el señor Javier Iglesias fue porque era el abogado de Álvaro Lapuerta y después con él nunca he vuelto a hablar".
Tono Calleja Flórez
Rajoy, sobre los SMS que le envió Bárcenas: "No lo recuerdo, no se si me lo mandó, reconocerlo no lo puedo reconocer porque no lo he mandado ya. No tengo ni la más remota idea"
Tono Calleja Flórez
Rajoy niega que Bárcenas le entregara la contabilidad 'b' del PP: "Absolutamente falso"
Rajoy declara en el juicio de Kitchen que es "absolutamente falso" que Bárcenas le entregara la contabilidad 'b' del PP.
Tono Calleja Flórez
"Absolutamente falso": Rajoy ya se defiende en la Audiencia Nacional
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