Juicio de Kitchen por la trama de corrupción policial vinculada al PP | Rajoy y Cospedal, a escena: última hora desde la Audiencia Nacional

Como presidente del Gobierno "ni firmé, ni me ocupé de los fondos de Interior. Esa no es mi función", ha aseverado el testigo, que también ha puesto especial atención en descartar que el propio ministro del Interior esté al tanto de una operación contra el narcotráfico o saber quién es un confidente. "Yo jamás supe de operaciones, de confidentes ni de fondos reservados y estuve un tiempo muy difícil al frente del Ministerio del Interior".