El 'número dos' de Ábalos en Transportes reconoce que hubo "argumentario" sobre Air Europa y que habló con Aldama a petición de Koldo

El rescate de Air Europa, y más concretamente la elaboración de una comunicación para la prensa sobre la importancia que tendría esta ayuda en la situación de pandemia --según Anticorrupción para compensar dádivas a José Luis Ábalos y su entorno-- han vuelto a centrar gran parte del juicio que se celebra contra el ex ministro de Transportes en el Tribunal Supremo.

Sobre esta información ha sido interrogado el que fuera secretario de Estado de Transportes e Infraestructuras, Pedro Saura, que ha manifestado que el texto que llegó desde el ministro hasta Aldama --vía su asesor Koldo García-- y finalmente fue remitido al exCEO de la compañía aérea no salió finalmente como nota de prensa, sino que sirvió de "argumentario para hablar con algún periodista económico".

Según ha explicado, los problemas de liquidez de Air Europa, derivados de la pandemia de covid, podían convertirse en problemas de insolvencia. "Por cautela" se optó por el argumentario en vez de por una nota oficial para trasladar que la compañía era "estratégica" en el marco del sector del transporte aéreo europeo y que podría recibir ayuda de la SEPI "si así se consideraba".

El número dos de Ábalos en Transportes también ha sido preguntado sobre si Aldama le transmitió su interés en dicha nota directamente o a través de Koldo. En este momento, el testigo ha reconocido que recibió una llamada sobre este asunto de una persona que no conocía (que resultó ser el comisionista) y que le molestó porque la idea era "encapsular en el Ministerio rescate de Air Europa" dentro del Ministerio.

"Voluntad del ministro"

Respondió a la llamada porque se lo pidió Koldo, entendiendo que esa era la voluntad del ministro. Para explicar por qué cogió la llamada de Aldama, al que conocía, ha explicado que lo relacionó con lo que le decía su equipo de que "el presidente del Zamora anda por ahí en el Ministerio".

Saura también reconocido que habló con el ex CEO de Globalia Javier Hidalgo sobre el rescate de Air Europa en dos ocasiones. La primera al recibirle en su despacho "por educación" a finales de agosto de 2020, una especie de encerrona que le montó Koldo porque ese mismo día el empresario ya se encontraba dentro del Ministerio junto con Aldama. Le transmitió que Air Europa era estratégica según la UE pero que la ayuda iba a depender de lo que considerara SEPI.

En la segunda ocasión, pasado ya el rescate, porque Ábalos le llamó a su despacho. Allí se encontraba ya Hidalgo, que quería preguntarle si era verdad que él era contrario al último tramo de la ayuda si él seguía siendo el CEO. Saura le respondió que efectivamente esta era su valoración.

El exCEO de Air Europa Javier Hidalgo, a su llegada al Tribunal Supremo / Alberto Ortega - Europa Press

A preguntas de la defensa de Ábalos, Saura ha señalado que el ministro nunca le pidió que elaborara ninguna nota para la prensa sobre Air Europa. Sí le dijo que había que ser "riguroso" y por eso no le gustó ni que Koldo se acercara a su despacho con Hidalgo ni que le pasara la llamada de Aldama.

En la comisión sobre el caso Koldo en el Senado, este testigo ya manifestó que le parecía "fantasioso" que del contenido de los mensajes y la comunicación de prensa pudiera entenderse que desde el Ministerio tuvieran la última palabra en el rescate a la compañía aérea. Este miércoles Saura se ha ratificado en la misma idea.

Jefes de gabinete

Igualmente ha comparecido como testigo Ricardo Mar Ruipérez, exdirector gabinete de Ábalos, quien a preguntas de la acusación popular ha señalado que "Koldo era asesor de máxima confianza del ministro Ábalos", y al comisionista Víctor de Aldama le conoció cuando llegó al Ministerio como representante del Estado de Guajaca en España. "Tenía la impresión de que lo que decía Koldo era palabra del ministro", ha señalado a preguntas de las partes.

Este testigo ha negado tener conocimiento de que se estuviera elaborando una nota de prensa "oficial" sobre el rescate de Air Europa que, según el escrito de la acusación de la Fiscalía Anticorrupción, podría entenderse como un favor a la compañía aérea para que tranquilizara a sus inversores a cambio de las dádivas que se estaban refiriendo.

Mar Ruipérez también ha hablado de inexistencia de "nota de prensa oficial", admitiendo al igual que Saura la existencia de un "comunicado a la prensa por parte del director de comunicación" que se acordó "con el secretario de Estado", a cuyo frente se encontraba entonces Pedro Saura, y de él únicamente tuvo conocimiento. Al ser insistido sobre su contenido por la defensa de Aldama, ha insistido en que no lo recordaba.

Mano derecha de Montero

Otro director de gabinete que ha comparecido este miércoles es Carlos Moreno, mano derecha de la exministra María Jesús Montero en el ministerio de Hacienda hasta que acaba de dejar esta labor. El colaborador ya admitió en marzo de 2025 ante el instructor de la causa en el Supremo, Leopoldo Puente, que trasladó a la Agencia Tributaria, seguramente a través de un funcionario de Hacienda, el aplazamiento de deuda sobre el que se había interesado el comisionista Víctor de Aldama.

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, le ha señalado este miércoles que entre sus funciones no estaban la gestión de deudas, a lo que Moreno ha respondido que remitió la consulta mediante mensaje a un funcionario de Hacienda "como se hace con otros ciudadanos". No se interesó por lo que pasó después con este asunto, al ser información a la que no tiene acceso, ni se lo transmitió a la ministra Montero.

Koldo, el "hiperbólico"

Aldama, que conoció a través de Koldo, representaba a una empresa que gestionaba el aeropuerto de Ciudad Real, que era estratégica para el Ministerio. También se interesó por comprar un edificio que Hacienda tenía en venta en la calle María de Molina, en Madrid, y representaba a una empresa israelí que preparaba una app sobre el pago de IVA por extranjeros, según ha relatado al tribunal.

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Sobre los mensajes que Koldo le enviaba señalándole que acudiera a cenas y se ocupara del asunto de Aldama, Moreno ha afirmado que el asesor de Ábalos "era una persona hiperbólica que se expresaba así". Sí ha reconocido que consultó a Aldama, como experto inmobiliario, sobre qué le parecía el precio de un piso que estaba valorando adquirir. Ha añadido que es falso que Aldama le ofreciera un inmueble o le hiciera entrega de dinero o que el exministro Ábalos le pidiera realizar alguna gestión.