Javier Iglesias, el enlace Villarejo-Rajoy, se escuda en su condición de abogado para negarse a declarar

-Abogada de la acusación popular: ¿Usted conoce al señor Villarejo?

-Javier Iglesias: No voy a contestar a esa pregunta por razones de secreto profesional.

-Presidenta del tribunal Teresa Palacios: Vamos a ver, vamos a ver, ¿el secreto profesional lo tiene usted respecto a algunos de los acusados?

-Iglesias: Respecto de todos los hechos que he conocido por razón de mi cualidad profesional de abogado en relación a varios de los acusados.

-Presidenta: Pero, ¿era usted letrado de alguno de los aquí acusados?

-No. Pero las conversaciones, ilustrísima señora, que yo he mantenido con quien sea en ejercicio de mi profesión es secreto profesional y no pienso contestar a una sola pregunta que se me haga.

-Presidenta: No pienso es una actitud bastante incorrecta. Será

-Iglesias: Creo que no debo.

-Presidenta: Será lo que el tribunal decida si usted no está amparado por el secreto profesional. No lo que usted piense. Es que usted conozca unos hechos a través de los acusados no sé si se extiende al derecho profesional.

-Yo he sido letrado de la esposa del señor Villarejo y el señor Villarejo es letrado en ejercicio y porque cualquier conversación que yo haya tenido con el o con cualquier persona es secreto.

La presidenta decidió que se suspendía la declaración para ponderar el asunto… Pero he aquí, que, como en un film de Hitchcock, pidió la palabra la letrada de la acusación particular de Luis Bárcenas.

-El señor Bárcenas jamás le hizo un encargo profesional está relacionado con los hechos que se enjuician y con las fechas. El secreto profesional no vale para mi cliente.

-Iglesias: Si me permite.

-Presidenta: Si usted quiere hacer más alegatos presente un escrito.

Iglesias hace un gesto, pide varias veces hablar y señala a la letrada de Bárcenas. La presidenta no parece estar por dejarle, pero:

-Diga.

-Iglesias: Me encantaría que el señor Bárcenas me releve de mi secreto profesional. Y Entonces yo le cuento a este tribunal el contenido de todas las conversaciones que he podido tener con el señor Bárcenas -dijo, mirando , ca la letrada de Bárcenas.

-Presidenta: Pero, perdón, primero no me gusta la actitud de usted. A la señora letrada no la mira. Mira al tribunal.

-Iglesias: Sí, sí.

-Presidenta: La actitud suya no. Usted no ha sido abogado de Bárcenas. Es más, la señora letrada quiere que usted declare. Puesto que es por hecho que ha declarado el señor Bárcenas. Y usted lo sabe porque esto es un altavoz. Ante la duda, yo prefiero suspender la declaración. A no ser que usted quiera declarar sobre el señor Bárcenas, pero él no tiene que relevarle de secreto porque no ha sido su cliente. Prefiero, por tanto, suspender.

Habían pasado 15 minutos desde la aparición de Iglesias. Se levantó y abandonó la sala. Era evidente que Iglesias iba a ampararse en su condición de abogado para no contestar a las preguntas. Su participación en Kitchen -con el apodo de 'El Largo' y 'El Capillas'- fue relevante y los detalles fueron adelantados por EL PERIÓDICO este mismo martes, 21 de abril.

Pero, ¿participó en su condición de abogado? No. Es verdad que fue letrado de la esposa de Villarejo, Gemma Alcalá, pero… ella no fue imputada en Kitchen. Iglesias actuó como un mensajero del PP que debía transmitir a Bárcenas lo que era necesario hacer al estallar el caso de los Papeles de Bárcenas el 30 de enero de 2013 (sobresueldos, donaciones al PP en negro y caja B), cuando todavía estaba en libertad y más tarde en la prisión de Soto del Real.

Y, luego, según documentamos el pasado martes, y está en la causa, (audio Villarejo-Martínez, 14 de marzo de 2014), cuando colaboró con Villarejo para asistir en Génova a un encuentro fugaz en el que apareció Mariano Rajoy.

Ahora bien, ¿qué pasará con la declaración de Iglesias? Porque ganas de contestar a Bárcenas no le faltan. Quizá se permita que replique, pues, al extesorero del PP.

Hubo este miércoles 22 de abril otro testigo cuya importancia pasó inadvertida en el plenario. Se trata del comisario Pedro Agudo, exjefe de gabinete de Ignacio Cosidó, y exagregado de Interior en la embajada española en Italia a partir de 2012, donde coincidió con el juez de enlace: Manuel García-Castellón. Fue antes de que el juez regresase a España.

En la causa aparece un chat con el exsecretario de Estado, Francisco Martínez. El 22 de marzo de 2019 se mensajea con Francisco Martínez.

Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad: Habla con Manolo [ como todos llaman a García-Castellón] parara que cierre esa mierda [se refiere a la instrucción de Kitchen].

Pedro Agudo: Jaa. Lo hará.

Martínez: Si no fuese por tema V [Villarejo] yo tendría buenas opciones en un gobierno de Casado.

Agudo: Seguro. Pero esto acabará

Martínez: Eso es lo que tengo que agradecerle a V [Villarejo] y a quienes me pidieron tratar con él.

Agudo: Mala suerte, también. Imagina lo que aprendiste.

Martínez: Espero que antes del 23 de mayo le den un empujón a la pieza [Kitchen] y si gobernamos [PP] la jodienda de los fiscales puede cambiar…

Este miércoles, Agudo declaró:

-Vamos a ver, yo lo que tengo desde Italia es algún contacto, no llamadas, con 'whatsapp', tanto con el secretario de Estado y con el director [Cosidó], pero de temas profesionales. Nosotros no hablamos de la causa en ningún caso. El único chat donde se habla algo de la causa es con el tema de cuando a Paco, perdón Francisco Martínez me dice que hombre, que a Manolo García-Castellón, el instructor podría ver que él [Martínez] no es culpable. Creo que es algo así. Y yo le digo es `eso ya se verá´para tranquilizarle porque veo que está nervioso por la situación.

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Este mensaje no se pudo proyectar en el plenario, lo que hubiera mostrado que el testigo estaba tergiversando la prueba.