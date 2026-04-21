La secretaria de Ábalos en Transportes sitúa a Aldama junto a Javier Hidalgo (Globalia) en una reunión con el ministro

La séptima jornada del juicio contra José Luis Ábalos y el que fuera su asesor en Transportes Koldo García ha contado en su sesión de la mañana con el testimonio de Ana María Aranda, que fue secretaria de Ábalos en Transportes. A preguntas de la defensa del empresario también procesado Víctor de Aldama ha recordado una reunión del ministro con el entonces CEO de Globalia, Javier Hidalgo en la que también estuvo presente el comisionista.

Antes del inicio de la sesión de este martes en el juicio por el caso Koldo en el Tribunal Supremo, se ha conocido que la defensa del asesor de Transportes Koldo García había renunciado a las testificales del ex presidente de Correos Juan Manuel Serrano Quintana, prevista para este martes, y del funcionario del Ministerio de Transportes Juan Fernández Palomino, funcionario de Transportes.

La primera en declarar fue la secretaria, que aparece mencionada en el sumario como responsable de expedir los certificados oficiales que permitieron a personas cercanas a Víctor de Aldama moverse libremente por el territorio español en plena pandemia de covid.

A preguntas de la defensa de Aldama, la secretaria no ha recordado este detalle de los socios de Aldama, pero sí ha manifestado que al comisionista Víctor de Aldama le veía aparecer por las dependencias de Transportes --en ocasiones utilizaba el ascensor personal del ministro-- bien solo o acompañado de Koldo García. Fue también el asesor de Ábalos quien le solicitó los salvaconductos para el covid con un modelo que les pasó la Dirección General del Ministerio y ella se limitaba a cumplimentar con los nombres y apellidos y DNI que le facilitaba.

Preguntada por el fiscal jefe Anticorrupción por qué atendía las órdenes de Koldo, la secretaria ha dicho que, al igual que ocurría con otros asesores o personal de protocolo y comunicación, ella entendía que formaba parte de su trabajo, y que era para el ministro. También ha certificado que Jésica Rodríguez, pareja del ministro, le acompañó en 13 viajes de los 293 oficiales que hizo Ábalos como ministro, y sus gastos eran pagados por Koldo con su tarjeta personal. "Jamás con dinero público", ha subrayado a preguntas de la defensa.

Evento musical

El que fuera jefe de Gabinete de la exministro de Industria Reyes Maroto, Juan Ignacio Díaz Bidart, ha reconocido que se reunió el 28 de diciembre de 2020 con Koldo García y con el socio de Víctor de Aldama, Claudio Rivas, dueño de Villafuel, y en el encuentro también estaba presente la empresaria Carmen Pano --quien ratificó durante este juicio haber llevado 90.000 euros en efectivo a Ferraz-- y quien actuó de chófer en dicha ocasión, Javier Gallego.

Además, ha revelado otra reunión hasta hoy desconocida en su Ministerio, que no tenía nada que ver con Koldo, y a la que acudió también Aldama junto a otras personas y estaba relacionada con un evento musical de Turespaña. Por otro lado, ha negado la existencia de una comida junto a Koldo y Aldama unos días antes de recibir a los empresarios de Villafuel. También ha explicado que Industria tenía competencia en algunos asuntos de hidrocarburos, pero no para conceder licencias de operador, ya que eso era materia del Ministerio de Transición Ecológica y que el hecho de que se concediera esta licencia lo ha conocido más tarde.

Secretaria de Aldama

También comparecerá en la sesión de este martes la que fuera secretaria de Aldama, Piedad Losada. En su declaración ante el juez que empezó a instruir el caso en la Audiencia Nacional explicó que, en el ejercicio de sus funciones se limitaba a hacer lo que le pedían y negó controlar las agendas de los socios de la empresa para la que trabajaba, así como tener poderes o acceso a las cuentas bancarias del empresario.

Víctor de Aldama, que fue detenido en el fraude de los hidrocarburos. / E. P.

También negó cualquier conocimiento sobre los negocios en Portugal que según la investigación sirvieron al empresario y sus socios para canalizar las comisiones obtenidas de sus negocios con el Ministerio de Ábalos. En dicha ocasión, apuntó que la sociedad -Global Stratos- para la que trabajaba, no le paga desde enero de 2024, motivo por el que había presentado una demanda por incumplimiento de contrato.

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Han completado la mañana Antonio Mata Ramayo y Juan Ruiz Espejo, los inquilinos de un piso en el Paseo de la Castellana que, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, había sido objeto de un contrato de arrendamiento con opción de compra en beneficio del Ministro, como compensación por la adjudicación de los contratos de mascarillas. Se fijó una renta anual de 30.000 euros, que nunca llegó a abonar el exministro, si bien tampoco llegó a ocupar en ningún momento el mencionado inmueble.