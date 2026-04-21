Bolaños insisten en que recurrirán el acuerdo en Extremadura por "xenófobo" y Vox reivindica su "prioridad nacional"

"Si hay un acuerdo que sea discriminatorio, xenófobo y totalmente inhumano, el Gobierno de España lo parará en los tribunales", le ha espetado Félix Bolaños a la bancada del PP en el Senado. El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, ha arremetido así nuevamente contra el pacto que sellaron los populares con Vox para investir este martes a María Guardiola como presidenta de Extremadura. Una advertencia que ha llegado pocos minutos antes de que el diputado de extrema derecha Ignacio Gil Lázaro reivindicara en el Congreso la política de "prioridad nacional" que está defendiendo su partido en las negociaciones autonómicas.

En una sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta que poco o nada ha tenido de novedoso y donde las acusaciones cruzadas de corrupción han hecho el habitual acto de presencia, Bolaños ha arremetido contra los populares por "vulnerar la ley" al cerrar un pacto con los de Santiago Abascal que incluye un sistema de acceso a ayudas, subvenciones y prestaciones inspirado en la "prioridad nacional", la supresión total de subvenciones a ONGs que favorezcan la inmigración ilegal o la retirada del programa de lengua árabe y cultura marroquí de las aulas.

"¿Van ustedes a dejar sin asistencia sanitaria a un niño, a un bebe, simplemente porque sus padres estén en situación irregular? ¿Van a dejar sin escolarizar a un niño porque sus padres estén en situación irregular?", ha cuestionado Bolaños a los conservadores antes de ser amonestado por el presidente del Senado, Pedro Rollán, por alejarse de la cuestión que le preguntaba el PP. No obstante, como ya hizo hace unos días, el ministro ha dejado claro que el Ejecutivo se opondrá a este acuerdo en los tribunales.

"Los españoles primero"

A un kilómetro escaso, en el hemiciclo del Congreso, el diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro parecía darle la réplica a Bolaños: "Aunque clamen contra nosotros el Gobierno y sus socios, Vox seguirá hablando claro en esta tribuna, trayendo aquí la voz indignada de millones de españoles hartos de aguantar las consecuencias cotidianas en su vida diaria de esta invasión migratoria ilegal". Y, con esta contundencia, dejaba claros los principios de su partido, "ley, orden, fronteras seguras y prioridad nacional".

"Siempre, siempre, los españoles primero", ha aseverado Gil Lárazo, reivindicando el principio que guía sus negociaciones con el PP de cara a conformar los gobiernos autonómicos de Extremadura, Aragón y Castilla y León. El parlamentario de Vox se ha expresado en estos términos en el debate de una iniciativa sobre el incremento de delitos con armas blancas impulsada el PP. Pese a que los populares han evitado relacionarlo con la migración, Gil Lázaro ha entrado de lleno en la polémica: "El incremento de la delincuencia en España es una realidad vinculada a esa invasión migratoria ilegal que el Gobierno fomenta.

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La dependencia

Bolaños no ha sido el único que ha puesto en cuestión el pacto del PP con Vox. También en el Senado, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy ha encarado una pregunta de los populares sobre el sistema de dependencia. Primero, se ha abierto a escuchar las propuestas que tengan los populares, después les ha afeado que hayan puesto las competencias en manos del partido ultra, y si "para el interés, la tranquilidad y el bienestar de las personas con discapacidad o en situación de dependencia lo mejor es, como han hecho en Extremadura, darles esas competencias al único partido que votó en contra de la reforma del artículo 49 de la Constitución, a los ultras de Vox".