En Moncloa
Sánchez recibe al nuevo presidente de Portugal y destaca el buen estado de las relaciones bilaterales
António José Seguro ha almorzado con los Reyes en el Palacio Real en su primer viaje oficial al extranjero desde que asumió el cargo el pasado 9 de marzo
EFE
El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido al presidente portugués, António José Seguro, en la Moncloa, en el marco del primer viaje oficial al extranjero del mandatario luso desde que asumió el cargo el pasado 9 de marzo, y ha valorado la defensa común "de los principios democráticos frente a los desafíos globales". Sánchez ha destacado igualmente "el buen estado de las relaciones bilaterales" entre los dos países vecinos.
Los Reyes han recibido también este lunes al presidente de Portugal, que ha asistido acompañado por su mujer, Margarida Maldonado Freitas, a un almuerzo les han ofrecido en el Palacio Real.
Se trata de una visita de presentación, que no de Estado, del que fue líder del Partido Socialista portugués entre 2011 y 2014 y se produce después de que el anterior presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, realizara en febrero un viaje a nuestro país, antes de concluir su mandato.
- Susto en el Avant Córdoba-Sevilla: «Escuchamos un estruendo muy grande, los cristales estallaron… y el tren siguió como si nada»
- La taberna de Córdoba que conquistó a Ava Gardner y mantiene viva la cocina más tradicional: 'Es el rincón último de la autenticidad
- Rally Andalucía Sierra Morena 2026 de Córdoba, en directo | Cohete Suárez amplía su ventaja en Villanueva del Rey
- Lucena estrena un sendero peatonal que conecta el casco urbano con la Sierra de Aras
- Cohete Suárez lidera un festival español a la conclusión de la segunda jornada
- Retenciones de hasta dos kilómetros en la A-4 a su paso por Córdoba por el choque de dos vehículos
- Toros en Córdoba: carteles, fechas y precios de las entradas y abonos de la Feria de Mayo 2026 en Los Califas
- Córdoba estrena carrozas y alegría en una mañana radiante 'Caminito de Santo Domingo': "El camino te alarga la vida"