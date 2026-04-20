La mujer de Bárcenas declara que estaba "aterrorizada" por los seguimientos, aunque los achacaba a la prensa

Rosalía Iglesias ha tomado el relevo del testimonio de su esposo, Luis Bárcenas, quien ha comparecido durante más de cinco horas ante el tribunal que juzga a la cúpula del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy por la operación Kitchen. La mujer ha afirmado que ella "desde el minuto uno" tenía la "sensación" de que la seguían, motivo por el que vivía "casi enclaustrada" y utilizaba al que había sido chófer de su marido hasta que este fue encarcelado para trasladar los documentos que le correspondían. No obstante, ha añadido: "Yo todo lo achacaba a la prensa, yo vivía aterrorizada, y cuando entra el mercenario a mi casa lo primero que le pregunto es quién le ha mandado".

Rosalía Iglesias, que nada más entrar en la sala ha comentado al tribunal que estaba "más cansada y menos fuerte" que por la mañana, pero intentaría hacerlo "lo mejor posible". Sus primeras palabras han sido para contar la angustia que vivía desde que su marido ingresó en prisión el 27 de junio de 2013. "Lo que vivimos mi marido y yo en esos 19 meses de prisión provisional fue un infierno", ha añadido algo después.

Noticias relacionadas

También ha contado que tras los encuentros que mantenía en la cárcel que pedían que fueran familiares, para que "hubiera una mesa y sillas, aunque fueran de plástico", a su marido le sometían a un "cacheo integral". En una de las visitas, al salir de prisión, Sergio Ríos no estaba, pese al temor que a ella le producía la prensa, y tardó cinco o diez minutos en llegar, aunque la relación con él era tan fluido que se hablaba en su presencia como si fuera de la familia. En otra uno de los funcionarios le comentó cómo le gustaría verla presa, motivo por que presentó una queja formal en prisión.