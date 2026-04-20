En Directo
Bárcenas declara en el juicio del caso Kitchen, directo | Última hora desde la Audiencia Nacional
Bárcenas declara en la Audiencia Nacional en el juicio del caso Kitchen
El juicio de la Audiencia Nacional (AN) sobre la 'Operación Kitchen' afronta las testificales más esperadas del proceso en su tercera semana, entre las que destacan las declaraciones de expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, el extesorero del PP Luis Bárcenas; su esposa, Rosalía Iglesias, o la ex secretaria general de los 'populares y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.
Séptima jornada del juicio de la Kitchen: Bárcenas, a escena
El juicio contra la cúpula de Interior del Gobierno del PP de Mariano Rajoy llega este lunes a su séptima sesión con la declaración de la persona que fue el objetivo principal de la Kitchen: Luis Bárcenas. También está citada como perjudicada la mujer del extesorero del PP, Rosalía Iglesias, y los testigos Javier Gómez de Liaño, que en 2013 fue el abogado de la familia del que fuera también senador por Cantabria, y el inspector de la UDEF que investigó la Gürtel, Manuel Morocho, a quien el clan policial que lideraba el comisario José Manuel Villarejo trató de apartar de las pesquisas contra Francisco Correa.
- La taberna de Córdoba que conquistó a Ava Gardner y mantiene viva la cocina más tradicional: 'Es el rincón último de la autenticidad
- Rally Andalucía Sierra Morena 2026 de Córdoba, en directo | Cohete Suárez amplía su ventaja en Villanueva del Rey
- Lucena estrena un sendero peatonal que conecta el casco urbano con la Sierra de Aras
- Cohete Suárez lidera un festival español a la conclusión de la segunda jornada
- Toros en Córdoba: carteles, fechas y precios de las entradas y abonos de la Feria de Mayo 2026 en Los Califas
- Córdoba estrena carrozas y alegría en una mañana radiante 'Caminito de Santo Domingo': "El camino te alarga la vida"
- La mitad de los titulados de la Universidad de Córdoba logra empleo relacionado con su formación
- La Aemet avisa: Córdoba se abona ya al calor con una primavera con temperaturas 'extremas' y más propias de otra estación