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Bárcenas declara en el juicio del caso Kitchen, directo | Última hora desde la Audiencia Nacional

Bárcenas declara en la Audiencia Nacional en el juicio del caso Kitchen

Luis Bárcenas. Juicio del caso kitchen en la Audiencia Nacional.

Luis Bárcenas. Juicio del caso kitchen en la Audiencia Nacional. / José Luis Roca

Tono Calleja Flórez

Cristina Gallardo

Ángeles Vázquez

El juicio de la Audiencia Nacional (AN) sobre la 'Operación Kitchen' afronta las testificales más esperadas del proceso en su tercera semana, entre las que destacan las declaraciones de expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, el extesorero del PP Luis Bárcenas; su esposa, Rosalía Iglesias, o la ex secretaria general de los 'populares y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.

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