Sánchez, Lula, Petro y Sheinbaum sellan hoy una alianza de izquierdas en defensa del multilateralismo

Barcelona es este sábado el epicentro de una alianza de países que busca plantar cara al nuevo orden mundial que asoma con el avance de la ultraderecha, el deterioro del derecho internacional y las políticas de Donald Trump. Una veintena de líderes internacionales se citarán en la Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat, para participar en la IV Reunión en Defensa de la Democracia. Los focos recaerán sobre todo en los presidentes Pedro Sánchez (España); Luis Inácio Lula da Silva (Brasil); Gustavo Petro (Colombia) y Claudia Sheinbaum (México).

La Reunión por la Defensa de la Democracia es un foro impulsado por España y Brasil con el objetivo de "defender los principios y valores de la democracia, el multilateralismo y el respeto al orden internacional basado en reglas". Una coalición de países que intenta, en definitiva, ofrecer alternativas a las recetas unilaterales de Trump, que hoy impactan en el estrecho de Ormuz y en Palestina, pero que nadie sabe dónde lo harán mañana. Es la cuarta reunión del foro, que ya se citó las dos primeras veces en la sede de la ONU en Nueva York (2024 y 2025) y una tercera en Santiago de Chile (2025).

Sánchez es hoy el anfitrión de esta cuarta cita, que aspira a presentar acuerdos y medidas concretas en tres grandes líneas: la defensa de las instituciones y el multilateralismo; el combate contra la polarización y el enfrentamiento en las redes sociales; y la lucha contra la desigualdad y el extremismo. Otro de los asuntos que se tratarán entre bastidores es el proceso de elección del próximo secretario general de Naciones Unidas: España quiere contribuir a conseguir que sea una mujer latinoamericana.

Imagen de la cumbre España-Brasil este viernes en el Palau de Pedralbes de Barcelona. / MANU MITRU

La capacidad de influencia de esta coalición de países tiene sus límites, entre otras cosas, porque este foro no ha demostrado tener la capacidad de movilizar a un gran número de países europeos. El problema es que la puerta de entrada a la coalición es la de ser un líder con credenciales progresistas, y ahora mismo la socialdemocracia europea no pasa por sus mejores momentos. No habrá representación francesa ni italiana, por citar algunos ejemplos, mientras que la alemana será a través del vicecanciller socialdemócrata Lars Klingbeil y la británica del viceprimer ministro laborista David Lammy. También se espera al presidente del Consejo Europeo, el socialista António Costa.

La nómina de líderes que completa el programa es variopinta e incluye nombres como el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi; el de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa; la de Irlanda, Catherine Connolly; el de Cabo Verde, José Maria Neves; el primer ministro de Albania, Edi Rama; la de Lituania, Inga Ruginiené, y el subsecretario general de Naciones Unidas, Guy Ryder, entre otros. Para Sánchez el foro tiene una doble función: le permite cultivar el perfil internacional y a la vez, en clave doméstica, enarbolar la bandera del 'no a la guerra'.

La democracia se está apagando y necesita portavoces de alcance internacional Inácio Lula da Silva — Presidente de Brasil

Sánchez y Lula ya se vieron el viernes en Barcelona y los dos defendieron la capacidad de crecimiento que ha tenido en los últimos años este foro. El presidente del Gobierno reivindicó que empezó siendo un espacio bilateral entre España y Brasil y ya ha conseguido "aumentar el número de representantes gubernamentales" y suscitar apoyos "académicos, sociales, sindicales y de premios Nobeles". Lula alertó de que "la democracia se está apagando" y, ante esta situación, "la democracia tiene que tener portavoces de alcance internacional".

Mitin multitudinario de clausura

Simultáneamente a la celebración de este foro, muy cerca de allí, se estará celebrando la segunda jornada de la Movilización Progresista Global, otro foro progresista organizado por varios partidos socialistas. En este caso, aparte de líderes políticos, también participan académicos, economistas, divulgadores, activistas y hasta premios Nobel. Lo hacen con el mismo objetivo: proponer respuestas a los grandes retos mundiales desde una óptica progresista.

Imagen del ambiente en el foro Movilización Progresista Global que se celebra en Barcelona. / ALBERTO ESTÉVEZ / EFE

La coincidencia no es casual. Tras participar en el foro de países, todos los líderes se trasladarán al otro foro. Allí, a partir de las 13.30 horas, se celebrará una especie de mitin final ante 5.000 personas en el que ya están anunciadas las intervenciones de Sánchez y Lula. El objetivo será hacer un llamamiento a la movilización en defensa de "nuestras democracias".

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El president Illa saludando a Lula en presencia de Sánchez el viernes en la cumbre España-Brasil. / ARNAU CARBONELL / GOVERN

La elección de Barcelona como sede de todos estos actos, decisión promovida por Sánchez, también ha supuesto un soplo de aire fresco para el Govern de Salvador Illa y el PSC. Durante dos días han podido dejar a un lado los problemas domésticos a los que se enfrentan para centrarse en reivindicar el socialismo. En el foro han participado el propio Illa; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el expresident José Montilla; los eurodiputados Javi López y Laura Ballarín o la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva Granados. Illa ha mantenido reuniones de alto nivel con el propio Lula y Petro.